La ilusión pasa por Vitolo

Pío XII no desfallece. El despertador de la ilusión suena a las 6.00 horas. Rebelarse al Apocalipsis. La UD, que estuvo cerca de cerrar el regreso del extremo y mediapunta Víctor Machín ‘Vitolo’ en calidad de cedido en el pasado mercado invernal, figura en la lista de prioridades para la próxima campaña 2022-23. Desde la cúpula de mando, responden a los pesimistas y no tiran esta temporada a la papelera. «Quedan once batallas, recurrimos al ejemplo del Zaragoza como espejo. Firmó un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos de forma consecutiva. Es cierto que la situación es complicada [Las Palmas está a ocho del playoff], todo se nos ha vuelto en contra y fiscalizaremos cada una de las decisiones tomadas. En la UD, ninguna apuesta sale gratis», incide un ejecutivo de rango.

En enero estuvo muy cerca de vestir de amarillo y su rol en el Getafe con Quique es residual El sábado, los amarillos visitan al Real Valladolid de Roque Mesa Quevedo (17.15 horas, Movistar #). El cuadro isleño no toma Zorrilla desde el 23 de noviembre de 2014 con goles de Momo -desde el punto de penalti- y Vicente Gómez. Con 36 puntos, el cuadro de Pacheta es el mejor local de la categoría. La UD, por su parte, con Xavi García Pimienta, contabilizan una victoria en las últimas siete jornadas. El consuelo, en este 2022, que las dos victorias fueron foráneas -en el Centenariazo ante el Tenerife y en Cartagena-. Alejados del ascenso, la prioridad pasa por recuperar la autoestima con Pimienta y certificar la salvación (50 puntos). En el caso de seguir en Segunda, hay un plan volver a soñar. El GPS de la ‘V’. Vitolo, cedido en el Getafe por el Atlético de Madrid, ha perdido todo protagonismo con Quique Sánchez Flores. No juega desde el 9 de enero ante el Sevilla en el Coliseum (completó nueve minutos). Tiene vínculo contractual hasta junio del 2024 con la entidad colchonera. Campeón de Liga con el ‘Cholo’ Simeone (2021), confiaba en recuperar sensaciones y caché futbolístico de azulón. Víctor Machín ‘Vitolo’, el pasado 13 de agosto, ante el Valencia en Mestalla con Internacional, ganador de cuatro Ligas Europa y una Supercopa de Europa, suma 203 duelos en la máxima categoría. Formado en la factoría amarilla, el atacante debutó en la 2010-11 ante el Nàstic de Tarragona de la mano de Paco Jémez -tuvo a Víctor Afonso en Las Palmas Atlético-. Regresó en la 2017-18, tras dejar el Sevilla con un fichaje puente con la UD. Careció de fortuna por las lesiones -nueve encuentros, un gol-. Además, se marca como prioritario la renovación de Jesé Rodríguez, que figura en las agendas de equipos de la Major League Soccer de Estados Unidos. La vuelta de Álex Domínguez -cedido en el Ibiza- o las renovaciones de Curbelo o Raúl Navas también bailan en el horizonte. La UD ya diseña el nuevo amanecer. Los estandartes de la 2022-23 Viera Atado hasta 2026 El ‘21’ firmó el pasado septiembre hasta junio de 2026 -por cinco campañas-. Ha logrado siete tantos y es el segundo máximo goleador amarillo. Las lesiones no le han permitido mostrar toda su esencia. Se salva de la quema en un curso horrible. Eric curbelo Ejemplo El zaguero satauteño ya ha cerrado su ampliación de contrato con la UD -de tres temporadas-. Se le considera un referente por su condición estudiante universitario. Cumple en una retaguardia señalada por la crítica. Jesé Rodríguez Pichichi Nueve goles en 2.370 minutos. Máximo realizador amarillo. Otro que escapa a las garras de las críticas y los pitos. Mantiene su pedigrí y es seguido por clubes de la Major League Soccer. Raúl Navas El Káiser 2.0 Veterano, líder, emblema y uno de las pocas contrataciones que han respondido a las expectativas. Cuenta con una ampliación automática. La última roja no empaña su gran temporada.