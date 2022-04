Tino Luis Cabrera se despide mañana de sus jugadores en el Anexo de Siete Palmas tras ser destituido este mediodía como responsable técnico de la 'vela chica'. Tendrá 15 días libres y luego se reincorporará a su puesto de secretario técnico de la UD Las Palmas. El batacazo de esta mañana ante el San Roque de Lepe (2-3) es la octava derrota en 13 partidos -tres triunfos y dos empates completan su expediente-. En sala de prensa y cuando ya laprovincia.es había adelantado la noticia de su despido, completó un ejercicio de autocrítica aunque se veía con fuerzas para seguir. "Seguramente no he dado con la tecla, si no, no cometería estos fallos el equipo y ahora llevaríamos más victorias. No he logrado dar con la tecla".

Relata que "aparece un error individual [el de Arnau] y no estamos acertados en las que tenemos y el rival, sí. Es difícil explicar que te pillen en contras jugando en casa". Tino Luis Cabrera reconoce que la presión les ha pasado factura. "Son jugadores jóvenes y afrontan situaciones que les pueden (...) Pero hay buena predisposición, ellos son los primeros que quieren ganar y sobre todo, son buena gente. Siempre quieren ganar y hacer lo mejor por este escudo". Además, añadía que desconocía si sería despedido y que contaba con fuerzas para revertir la situación. "Yo llevo mucho en esto, las he pasado peores".