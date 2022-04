Las paradas de Valles obligan al club a agilizar la renovación

El ‘plan Valles’ sigue su curso. Renovar al arquero sevillano cueste lo que cueste. El guardameta de La Rinconada cuajó una actuación sobresaliente en Can Misses con cuatro paradas de mérito ante los misiles de Cristian Herrera. Encadena nueve duelos de titular y es indiscutible para Pimienta. El futuro del meta se ha convertido en un asunto de estado para la dirección deportiva, encabezada por Luis Helguera. Con Raúl Fernández y Álex Domínguez -cedido en el Ibiza- con contrato, la gran campaña de Valles le ha puesto en la agenda de varios conjuntos de Primera División. El Osasuna ya tanteó su incorporación hace dos temporadas. Formado en el Betis, el deseo del jugador es el de seguir en la Isla. Pero no a cualquier precio. «Las renovaciones las trataremos al término del curso, no queremos distraer a los jugadores de lo realmente importante», determinó Helguera hace dos meses.

Se le acumula el trabajo al responsable de la dirección deportiva, ya que Armando Sadiku, Rafa Mujica, Jesé Rodríguez o Fabio González también acaban contrato. En el caso de Jey-M, la UD negocia su ampliación de forma inmediata. El exjugador del Real Madrid y PSG cuenta con una renovación exprés en el caso de conquitar el ascenso. En ese paquete de prioridades, figura Valles. Deleita con paradas sublimes. Sus reflejos felinos tendrán recompensa desde los despachos.