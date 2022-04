La calculadora de Álvaro Lemos se ha quedado sin batería. Solo piensa en tumbar al Málaga (viernes, 21.00 horas, Movistar LaLiga y GOL) y esperar acontecimientos. A cinco puntos del Real Oviedo cuando restan quince, el discurso del gallego tiene urticaria a la fantasía. "Si ganamos los cinco no nos da, lo mejor es ir partido a partido y esperar. El Oviedo cuenta con una renta y aunque les ganemos aquí, ya no depende de nosotros. Vamos con todas las ganas y motivados de ganar al Málaga, y luego al Mirandés cuando llegue para lograr el pleno al quince".

La UD busca su particular pleno al quince y Lemos está de dulce con su acertada participación en el gol de Viera ante el Ibiza. También puso la asistencia a Sadiku -en Zorrilla- y de nuevo al punta albanés ante el CD Leganés.

En relación a si le gustaría contar con Xavi García Pimienta la próxima temporada, el lateral diestro detalló que no es una decisión que le competa. "Me siento cómodo y está haciendo un gran trabajo, ahí están los números. Pero es una decisión que deben tomar otras personas", valoró el jugador gallego, uno de los pesos pesados de la caseta.

García Pimienta cuenta con otro año más de contrato -hasta junio del 2023- y desde la cúpula de mando reconocen su trabajo en las últimas seis jornadas -con un balance de cuatro victorias y dos empates-.

Sobre si confía en sumar el citado 'pleno al quince', vuelve a lucir su arista más conservadora. "Quizás hemos llegado algo tarde, en este momento, estamos en racha y podemos ganarle a cualquiera. Lo daremos todo por sumar los quince puntos en juego. Y si no lo logramos, daremos la enhorabuena a los rivales. Pero se lo pondremos difícil a todos", enfatiza en relación al final de liga ante Oviedo, Mirandés -los dos en Siete Palmas-, Alcorcón (en Santo Domingo), Oviedo (en el Gran Canaria) y ante el Sporting (en El Molinón).

Lemos ha pasado de los pitos a convertirse en un asistente magistral en el flanco ofensivo. "He mejorado en lo relacionado con la cabeza, me he aislado de todo para ofrecer el máximo de mi nivel (...) Dejamos escapar grandes oportunidades, toca el Málaga y luego veremos. Solo focalizamos en el partido del viernes. No miramos más allá, pero claro que me encantaría jugar la promoción. Paso a paso, jornada a jornada; y Dios dirá".

Las faltas para Viera

Viera, un lanzador magistral de faltas, carece de fortuna en las últimas jornadas. Lemos es otro especialista pero le deja la responsabilidad al '21'. "Deja a Viera que ha metido muchas faltas en su carrera y lo seguirá haciendo. A mí me gusta pero Jony está por delante".

Lemos no quiere ser John Nash. Se desmarca del influjo de los pronósticos y apuestas. "Las matemáticas no sirven ahora de nada". La voz de un incisivo puñal por la derecha y socio secreto de Viera.