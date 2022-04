El entrenador del Málaga, el argentino Pablo Guede, afirmó que la UD Las Palmas es un equipo que «te la puede liar en cualquier momento». «Será un lindo partido para el espectador» porque «los dos equipos buscan el arco rival constantemente», comentó.

«Debemos tener cuidado con todo porque, aunque no cometamos errores, hay que tener los cinco sentidos en los 95 o 100 minutos de partido al contar con jugadores desequilibrantes que parece que no están en el partido», relató.

De Las Palmas insistió en que tiene «un funcionamiento espectacular» y que el Málaga debe mejorar «en muchos conceptos», pero que desde que llegó al cargo hace tres jornadas hay varios aspectos que no son negociables, como «la intensidad» y conseguir ser «sólidos a nivel defensivo».

Una victoria dejaría al Málaga prácticamente con la permanencia conseguida a falta de cuatro partidos, pero Guede no quiso hacer cuentas. «Podemos ponernos a 10 puntos y quedarían 12. No me muevo de ahí», aseguró el argentino.