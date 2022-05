Viera, autor del gol del triunfo de la UD Las Palmas ante el Oviedo: «El cuerpo me dice que somos muy grandes»

Jonathan Viera comanda de nuevo a la UD hacia la gloria. El capitán amarillo volvía a ser trascendental para el equipo amarillo. Tiró de clase para alargar su momento dulce y hacer el segundo tanto que le permitía a Las Palmas derrotar al Oviedo (2-1) en un Estadio de Gran Canaria a reventar. Deja al conjunto grancanario a un solo punto de lograr de forma matemática su presencia en el playoff de ascenso a Primera, que espera sellar el domingo en El Molinón contra el Sporting de Gijón.

“El cuerpo me dice que somos muy grandes”, dijo el '21' de la UD en medio de la fiesta amarilla después de la victoria. “Hace dos meses nadie pensaba que lo haríamos, el grupo ha demostrado que es un grupo fuerte, siempre creímos, ver a esta gente así otra vez no tiene precio. El esfuerzo de todo el equipo fue increíble, cómo presionamos y jugamos, nos pusimos por detrás y el equipo siguió. Este es el premio”, apuntaba el mediapunta de La Feria.

“Hay que ir a Gijón a ganar también para certificar el playoff y luego a soñar. Ya vi desde el calentamiento que el partido de hoy no se nos escapaba”, sentenciaba Jonathan Viera.