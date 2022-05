Un escenario diabólico. El técnico del Sporting Abelardo Fernández reclama autocrítica y anuncia una metamorfosis de cara al próximo curso. De cara al pulso ante la UD Las Palmas (domingo, 19.00 horas Movistar LaLiga), reconoce que cuesta motivar al plantel. "Es un alivio no jugarse nada en esta jornada, pero el equipo tiene ganas de conseguir una victoria y despedir la temporada bien". Insiste que hay cambios en la alineación inicial. "Es justo dar oportunidades a jugadores que no han participado tanto, pero que en los entrenamientos han demostrado su implicación". El preparador asume cierta relajación al no jugarse nada. "Se trata de un escenario normal, pero todavía hay un partido por jugarse".

Sobre el hecho de que el rival sea Las Palmas, que a su vez lucha con el Oviedo por un puesto en el playoff, Abelardo fue categórico en sala de prensa y así fue recogido por las agencias. "Hay que ganar el partido y no hay más. El Oviedo jugará o no la fase de ascenso por lo que pasó en 42 jornadas no por el partido del Sporting". El pulso ante Las Palmas no será cómodo para los jugadores y para los dirigentes, ya que diversas asociaciones de aficionados se han unido para llevar a cabo varias acciones de protesta. Pitos, pañoladas, entrar al recinto en el descanso... Claro que llega que hay movilizaciones, lo veo lógico. La gente puede expresar su opinión tanto a favor como en contra. La afición demostró estar a favor en el partido ante el Girona y si ahora quiere expresarse de otra forma está en su derecho", realzó el máximo responsable técnico del Sporting, que coincidió con Pimenta en las filas del FC Barcelona (1996).