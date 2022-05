Xavi García Pimienta, nada más certificarse el ascenso de la UD Las Palmas hasta la cuarta plaza de la clasificación tras ganar al Sporting, y emparejarse con el CD Tenerife en la semifinal del play off de ascenso, recomendó hacer un reseteo. «Partimos desde cero. Reset. Nos centramos en el partido del miércoles exclusivamente», anunciaba en El Molinón.

El entrenador catalán del conjunto amarillo lo tiene claro para los dos enfrentamientos a vida y muerte contra el eterno rival. «Ante el Tenerife tenemos que potenciar nuestras virtudes. Siendo nosotros mismos tendremos más opciones de conseguir la victoria. La posición final no tiene nada que ver. Los dos estamos donde queríamos», manifestaba el preparador del conjunto grancanario, para luego apostillar que «vamos a ser un rival difícil en el play off».

Xavi García Pimienta, de nuevo, puso énfasis en la fe de los suyos en el tramo final impresionante que han firmado: «Esta plantilla no dejó de creer nunca, ni en los peores momentos de la temporada». Además, recordaba sus palabras del pasado viernes, en la previa del encuentro ante el Sporting en El Molinón, sobre un posible cruce con el Tenerife. «Lo dije en la rueda de prensa, yo firmaba el Tenerife. Es un derbi, está claro que es un partido especial pero la dificultad va a ser igual que contra otro rival. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien», relataba.

El entrenador catalán de la UD, como antes del decisivo encuentro frente al Oviedo de hace una semana, donde el cuadro amarillo debía ganar para casi sentenciar su pase al play off, hace un llamamiento a la afición para que esta vuelta a reventar el coliseo de Siete Palmas el sábado en el choque de vuelta de la semifinal. «Tenemos la gran suerte del Gran Canaria, la semana pasada contra el Oviedo se vivió un ambiente increíble. Le pido a la afición que vuelvan a llenar el campo aunque sé que lo van a hacer, no tengo la mínima duda», apuntaba.

Rotaciones

El míster de la escuadra grancanaria explicó las rotaciones que hizo ayer en El Molinón en un duelo casi de guante blanco frente al Sporting: «Tenemos la suerte de entrar todos limpios a nivel de tarjetas al play off, tengo una plantilla maravillosa, todos se merecen jugar. Por la carga que tenían ciertos jugadores, hemos decidido dar aire fresco con algunos futbolistas. Creo que lo necesitábamos».

Viera: «Por nuestra gente»

El capitán de la tropa amarilla se conjura para los derbis más decisivos de la historia, los que jugarán la UD y el Tenerife para que uno de ellos siga soñando con el ascenso: «El derbi solo mete magia al asunto. El miércoles vamos a ir a ganar. No sabemos si es bueno o malo tan pronto. No hay excusas. Vamos a ir a ganar en Tenerife por nuestra gente. Porque si lo conseguimos allí, el sábado tendremos la eliminatoria muy de cara». El de La Feria alabó la actitud del equipo en este gran final que está firmando. «En estos tres meses el equipo se concienció en ser equipo: todos unidos. Este play off es un premio para todos, porque hemos creído. Empezamos contra el Valladolid y aquí estamos. Lo vamos a intentar otra vez», anunciaba el atacante de la UD. | P. C.