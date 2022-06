Mensaje de confianza y optimismo en boca de Xavi García Pimienta tras la derrota (0-1) de la UD Las Palmas en el derbi del Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife, en la ida de las semifinales del play off de ascenso a Primera División. Todo se resolverá en el Gran Canaria, y ahí el conjunto amarillo, con un estadio repleto, tiene aún mucho que decir.

«He visto en el vestuario tranquilidad y confianza. Los jugadores saben que le van a dar la vuelta El Tenerife ha tenido las mismas ocasiones, pero ha acertado en una», señalaba el preparador catalán en su arenga en la sala de prensa del coliseo tinerfeñista.

Incidía de nuevo en que el resultado adverso no les hacía variar la hoja de ruta en pos del objetivo ansiado. «El Tenerife ha hecho su partido y nosotros el nuestro. Sabíamos que aquí no se iba a resolver la eliminatoria. Tiene ese gol de ventaja, pero el play off sigue abierto. Con nuestra gente el sábado aprovecharemos nuestra oportunidad. El Gran Canaria aprieta mucho y quedan 90 minutos».

«Los chicos están preparados para jugar este tipo de partidos. Sabíamos que hay un segundo encuentro. Los jugadores lo van a dar todo ante nuestros aficionados», volvía a reiterar el estratega al frente del banquillo de la UD.

Tocaba analizar el choque, y ahí Pimienta reconocía que su adversario «jugó muy bien y explotó sus virtudes». «Aún así, creo que hemos estado a la par en ocasiones de gol», puntualizaba. También el entrenador amarillo se refería a la ocasiones erradas: «Cada uno a su manera hemos intentado ir a por el gol. Hay muchos detalles que se nos escapan y debemos analizarlos bien. Hemos tenido ambos ocasiones muy claras».

Cuestionado por la mayor intensidad que pareció imprimir el Tenerife a lo largo del duelo de anoche en el Heliodoro, el máximo responsable técnico de la UD respondía con un «no lo sé». «Es un partido de play off. Nosotros no vamos a jugar de otra manera que no sea la nuestra. Tenemos delante un rival con sus virtudes. Es un gran equipo que ha tenido sus opciones y han aprovechado la que ha tenido. Sabíamos que aquí no se iba a resolver la eliminatoria», comentaba.

También Xavi García Pimienta explicó la ausencia de Sadiku por problemas físicos: «Tuvo una pequeña molestia en el entrenamiento de ayer -por el martes-. Intentó llegar, pero habría sido forzar mucho. Veremos cómo evoluciona de aquí al sábado». Además, no quiso mojarse a la hora de hablar del colegiado: «El árbitro ha estado bien. El Tenerife tiene una forma de jugar y nosotros la nuestra. Él es el que tiene que decidir sobre las acciones».