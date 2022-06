El rostro abatido de Xavi García Pimienta reflejaba fielmente el duro golpe recibido por la Unión Deportivo Las Palmas a manos de su eterno rival. Desilusión absoluta después de que el Tenerife aplazar para otra ocasión el sueño del conjunto amarillo por regresar a Primera División. «Este club es muy grande y lo volverá a intentar. Ahora toca pensar, descansar y levantarse. Felicitamos al Tenerife porque ha pasado la eliminatoria», señalaba el máximo responsable técnico del conjunto grancanario.

Y él espera comandar desde la banqueta ese nuevo intentto de asalto a la máxima categoría del fútbol español: «Tengo un año más de contrato y nadie me ha dicho que no sigo. Por lo tanto, digo que sí, que lo hablaremos a partir de mañana -por hoy-. Ahora toca pasar el duelo».

Xavi García Pimienta dijo sentirse «orgulloso» de lo realizado y de «cómo se ha logrado·. También tuvo el míster palabras de reconocimiento para el comportamiento y el apoyo de la afición de Las Palmas, por el cariño que le ha transmitido, un cariño que «me ha llegado a emocionar».

«La UD es uno de esos clubes que sigues porque te gusta el equipo de fútbol. Me siento muy identificado. Estoy muy orgulloso de lo que se ha conseguido, pero también de cómo se ha conseguido. Por el perfil de jugadores y forma de jugar es algo que quiere esta isla también. Creo que es la manera de conseguir las cosas. Por eso me buscaron en el cambio de entrenador. Tengo las cosas muy claras en cuanto a esto. En este club, este es el camino. Hay otros equipos que tienen otras maneras para ganar también. Pero la UD tiene esta identidad, que es muy bonita y exigente», manifestó.

«Los jugadores se lo han dejado a todo. Así no les puedes pedir más. Me he emocionado. Esta afición es diferente. No sabría explicar el sentimiento que ha hecho que me emocione e, incluso, que llore. El cariño que me ha dado la afición es muy importante. Agradezco ese trato», relataba Xavi García Pimienta.

«Tuvimos la lesión de Viera en la primera parte. Nos estaba costando llegar. Pensamos que los cambios iban a potenciar nuestras opciones. Hay gente que se entrena de maravilla y se merecía una oportunidad. El equipo no ha dejado de intentarlo. Hundimos al Tenerife en la segunda parte, aunque es cierto que se lo podían permitir porque tenían el marcador a favor», reseñaba el entrenador catalán de la UD.