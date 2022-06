El plan físico amarillo de Vitolo: trabajo en Barranco Seco y con el readaptador de la UD Las Palmas Andrés Pérez

Sudar para reventar el Gran Canaria. Un soldado universal de la legión ‘yo veo mucha fiesta aquí 2.0’. A la conquista del partenón de Siete Palmas en una Segunda de Primera. El precio de la notoriedad tras una campaña en las tinieblas del Coliseum de Getafe CF. Operación mancuerna. Transformarse en un tornado para la legión de Xavi García Pimienta. Vitolo ya ha trabajado en las instalaciones de Barranco Seco. Otra pista.

Víctor Machín Pérez ‘Vitolo’ se pone en forma con un plan físico que lleva el sello de la UD Las Palmas. El readaptador y fisioterapeuta Andrés Pérez, pieza básica en el organigrama de recuperación que dirige Juan Naranjo, ha trabajado en las últimas fechas con el futbolista del Atlético de Madrid. El gimnasio del especialista amarillo en el área del alto rendimiento se ha convertido en el nuevo refugio para el isleño, cuyo contrato colchonero finaliza el próximo junio de 2024. No entra en los planes de Simeone.

El cuadro amarillo inicia la pretemporada el próximo lunes 11 de julio en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El fichaje de Vitolo por la UD, en el que sería su tercer periplo (tras los capítulos de 2010 a 2013 y el frustrado de 2017 en la máxima categoría), conforma una prioridad. El cartel de la ilusión. El embajador de una resurrección que le colocaría de nuevo en el escaparate. Llegar a préstamo para sentirse futbolista. Con su palmarés, cinco entorchados continentales (cuatro Ligas Europas y una Supercopa de Europa) y una Liga, solo falta para alcanzar la eternidad de amarillo un vuelo a LaLiga Santander.

El incisivo futbolista no pisa la categoría de plata desde la 2012-13. Al término de esa campaña, fue traspasado al Sevilla por tres millones. A sus 32 años, el isleño no está para bromas. Afronta un momento clave de su carrera tras solo computar 216 minutos de azulón. Una secuencia de lesiones musculares han terminado de lastrar su paso por el Coliseum. Ahora necesita jugar y no cuenta para el ‘Cholo’.

Trabajo extra en el verano

Hay múltiples precedentes de preparaciones titánicas en el período de descanso de los jugadores amarillos. Álvaro Cejudo aterrizó en Gran Canaria en julio de 2009 desde la AD Ceuta. Logró cinco goles. Pero en su segunda campaña, dinamitó todos los pronósticos. En noviembre de 2010, ya computaba cinco dianas. Explotó a las órdenes de Paco Jémez, junto a los Vitolo, Viera, Guayre, Josico y Javi Guerrero en una UD supersónica.

Fue traspasado a Osasuna en el mercado invernal de enero de 2011 por 320.000 euros. El secreto de Cejudo, de ese espléndido rendimiento, radica en que completó una preparación especial en los meses de junio y julio. Antes de iniciar la pretemporada de amarillo, se preparó en un centro de alto rendimiento. Así llegó con unos valores físicos y de potencia superiores a sus compañeros. Ahora, Vitolo, doce años después de la explosión Cejudo, trata de llegar con una preparación personalizadas a un verano que le convierte en protagonista. Vitolo está citado el 10 de julio en Majadahonda para pasar las primeras pruebas médicas con el Atlético de Madrid.

Una vez pasadas las primeras pruebas médicas, llegarán las primeras sesiones en Majadahonda antes de partir a Los Ángeles de San Rafael (Segovia). La primera plantilla estará allí dos semanas consecutivas para ponerse a tono físicamente. De igual manera se ha convierte en tradición la disputa del primer amistoso ante el CD Numancia (en el estadio de Burgo de Osma) el 27 de julio. Tres días más tarde, el Atlético se desplazará a Oslo para jugar ante el Manchester United. El partido se disputa en el Ullevaal Stadion. Los dos últimos partidos preparatorios son ante el Cádiz en el Carranza (4 de agosto) y hay otro bolo contra la Juventus en Tel Aviv (7 de agosto).

Desde el entorno de Vitolo han reiterado que la intención del atacante es la de hacer la pretemporada de amarillo en Barranco seco y junto a Jonathan Viera. El contrato del isleño conforma el gran problema. Con su salida en calidad de cedido, el club colchonero se hace cargo del 90% de la ficha. Vitolo rechazó una oferta para jugar a préstamo en el extranjero. «Ahora mismo solo concibe competir de amarillo», repiten desde su círculo más íntimo.

El plan específico del que fuese ‘20’ del Sevilla y ‘7’ de la UD es una mezcla de coraje y fe. En busca de una obra de ingeniería económica. Sería el gran movimiento del verano en la categoría. Doce partidos internacional y una deuda pendiente: el ascenso.