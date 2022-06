UD de galácticos y diamantes

Vitolo, Viera y Sandro Ramírez. El delantero grancanario del Huesca es una petición expresa del preparador Xavi García Pimienta. Estuvo cedido en la pasada campaña en el Getafe y el club aragonés percibió un millón de euros por la operación. Le restan dos años de contrato con la SD Huesca. La intención del director deportivo Ángel Martín González es la de contar con el isleño. Lo pregona de forma ostentosa. Quieren blindar y reconducir la situación, tras hacerse público y notorio el amor de la UD por un ejecutor del área con 157 duelos en la máxima categoría y 27 tantos.

Mientras la dirección deportiva pone la directa por edificar una UD indomable, Jonathan Viera también mueve ficha. El capitán y emblema amarillo siente especial predilección por un rostro como Sergio Ruiz. Otro artista que se suma a la magia de Vitolo y Sandro. El mediocentro cántabro milita en el Charlotte de la Major League Soccer de los Estados Unidos y es uno de los grandes aciertos de Luis Helguera en el pasado.

Dejó en la UD un recuerdo imborrable con sus 43 partidos y cinco tantos. La competición en Estados Unidos finaliza en octubre y tiene contrato en vigor. El Charlotte abonó 750.000 euros por el futbolista de El Astillero. «A mi me gustaría volver, pero está el tema difícil ahora mismo. Todavía me quedan 2 años de contrato y de momento aquí seguiré por lo menos esta temporada», determinaba a este medio. Es una opción que se diluye de forma inmediata y para este verano. Pero en la próxima venta de mercado –la de enero del 2023– es bastante asequible. El protagonismo de Ruiz en el club de Carolina del Norte se ha diluido. 42 minutos en los últimos cuatro pulsos de Liga.

En este abanico de posibilidades y realidades, la de Pampín es un torbellino. El favorito de Luis Helguera para el costado zurdo. El jugador del Celta de Vigo B Diego Pampín se deja querer. Bajo la sombra de los galácticos Vitolo, Sandro o Sergio, se concibe la contratación de esta promesa como una prioridad. A sus 22 años, el internacional en las categorías inferiores con la Roja finaliza contrato el 30 de junio y figura en la órbita de varios conjuntos de Segunda.

Representado por Brais Lorenzo –agencia ROGON–, dejan claro el interés amarillo por la contratación y el respeto mutuo al proyecto. Fluye el amor. «La UD Las Palmas es un club top. Solo hay que ver lo que hicieron en esta última temporada. Un final de cine. Con jugadores del calibre de Jonathan Viera. Es cierto que hemos recibido una llamada y hemos establecido conversaciones, pero falta una propuesta en firme», determinan desde el entorno de Pampín.

Lateral zurdo de enorme proyección y que no sigue en el Celta. Capitán del filial gallego y que firmó 34 partidos en el Grupo I de la Primera RFEF. El Celta de Vigo B finalizó en la sexta plaza y se quedó a las puertas de la disputa del playoff de ascenso. Como ya detalló este periódico, Pampín también figura en la órbita del Mirandés y Ponferradina. El 11 de julio comienza la pretemporada y se cuenta con este misil celeste.

Marc Cardona completa la nevera de la UD. El delantero catalán de Osasuna negocia la carta de libertad. Otra petición de Pimienta. Tras su paso por el Go Ahead Eagles de Países Bajos, su máxima aspiración pasa por vestir de amarillo. Galácticos y ejecutores hambrientos. La política del éxito.

Rober se despide: «Os llevaré en mi corazón»

El adiós de Rober González 17 días después de la eliminación ante el Tenerife. El extremo del Betis, que recaló en enero en calidad de cedido, publicó una carta para la afición: ‘Querida UD: Son momentos duros. Hemos estado muy cerca. Me da mucha rabia tener que despedirme con esta sensación (...) Lo hemos luchado y hemos demostrado que juntos somos capaces de lo mejor. El último tramo del campeonato fue brutal. Merecimos más. Cabeza alta. Seguid por ese camino, siempre avante. No se rinde nadie. Ya lo sabéis: la unión hace Las Palmas. Otra vez. Muy agradecido, directiva, cuerpo técnico, compañeros, afición. Siento que soy uno más. Me habéis dado mucho en estos dos años y os llevo en mi corazón’. La carta, con fondo amarillo, viene acompañada de una imagen de la celebración de los goles de Rober con el saludo marcial. El atacante deja 50 partidos, diez goles y cinco asistencias. Pasó de sensación a decepción en el playoff. | P. C.