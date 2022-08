Sandro tensa más la cuerda y acerca su llegada a la UD

La operación delantero progresa adecuadamente en las oficinas de Pío XII. Los engranajes de la maquinaria de la UD están totalmente sincronizados con la postura tomada por Sandro Ramírez, quien no ve otra salida a su situación en la SD Huesca que la de regresar a casa. El punta grancanario continúa en rebeldía y tensa aun más la cuerda con la entidad oscense, que a estas alturas de la película comienza a ver con buenos ojos suavizar sus condiciones de salida con tal de liberarse de su alta ficha.

Precisamente en esas vicisitudes se encuentra actualmente la UD y el jugador insular. El cartel de Sandro en el mercado sigue siendo el de un jugador de relevancia en el primer plano y en caso de bajar un escalón a LaLiga SmartBank para recalar en el club que le formó hasta la categoría cadete no será tampoco rebajando su caché gratuitamente.

Por ende, las cifras que están sobre la mesa actualmente en la negociación entre jugador y club se sitúan en torno a los 600.000 y los 700.000 en función de variables y objetivos. Bajaría sus emolumentos actuales de su ficha, pero incluiría una cláusula bastante suculenta que podría incluso hacerle ganar más dinero de lo que lo haría con su actual contrato.

Ese objetivo que se estaría negociando pasa porque la UD consiga ascender a LaLiga Santander. Una idea que se asienta cada día más en el entorno del club insular incluso con el viento de cola con el que llega Las Palmas de la pasada temporada en la que disputó el playoff de promoción y que trágicamente cedió ante el eterno rival en las semifinales.

Tal bonus que se incluiría en caso de que la operación entre jugador y UD llegue a buen puerto cifraría en medio millón de euros la transferencia monetaria que tendría que desembolsar el club amarillo al delantero en caso de que en junio del próximo año la Isla esté de fiesta por volver a la máxima categoría del fútbol nacional.

En ese baile de cifras se encuentra la negociación entre Sandro y la UD, números que satisfacerían a las dos partes pero que tienen todavía un único inconveniente que no es otro que el de la propiedad del jugador. Si el Huesca no da el visto bueno al movimiento, no hay forma de que Ramírez se mueva del cuadro azulgrana.

Aun así, el delantero continúa apretando a la entidad oscense según su forma de actuar. Desaparecido por las instalaciones del IES Pirámide desde el pasado 22 de julio y por tanto sin haber jugado ninguno de los partidos amistosos del Huesca desde entonces, Sandro deja claro su mensaje: De tener que jugar en Segunda será en el equipo de su corazón.

«La situación no avanza»

Aun así, Ángel Martín González, director deportivo de la SD Huesca, ayer se pronunció al respecto de la situación de Sandro y el club durante la presentación de su última incorporación, el japonés Hento Kashimoto. «La situación no ha avanzado nada desde el minuto uno, ni para bien ni para mal. La idea del jugador es salir pero nos tiene que valer de algo, si no sacamos nada no tiene sentido», indicó el directivo azulgrana.

La expectativa que manejaban en Huesca con Sandro después de que se hicieran con sus servicios hace dos años y haberle hecho una ampliación de contrato hasta 2024 con tal de que su cartel incrementase y pudieran sacar tajada con un futuro traspaso se vio en agua de borrajas este mismo verano cuando el Getafe, el equipo en el que estuvo cedido la pasada campaña, no ejecutó la cláusula de compra que tenía con el grancanario.

Ahora, con el Huesca en Segunda y con unas aspiraciones que a priori no apuntan a volver a Primera como uno de sus objetivos prioritarios, el atractivo que le pueden ofrecer a Sandro se limita al cobro de su ficha.

Por tanto, aunque las pretensiones del club peninsular comenzaron en una expectativa de venta superior a los cuatro millones de euros, actualmente se han visto con la realidad y las condiciones con las que han querido tantear a otros clubes interesados en la posible contratación de Sandro ha sido la de cobrar medio millón de euros por su cesión, o en cambio desembolsar un millón y medio de euros en concepto de traspaso.

Números que ni por asomo se plantean desde la UD contemplar y que juegan la carta del deseo del delantero de abandonar Huesca y recalar en su Isla natal.

En lo que respecta a García Pimienta, el entrenador da el visto bueno a la posibilidad de que aterrice Sandro en Barranco Seco, cuanto antes mejor en caso de que se pueda desencallar la negociación. Todo ello a falta de ocho días para que arranque LaLiga.