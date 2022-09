Sin duelo de pistoleros

El Estadio de Gran Canaria no vivirá su particular duelo de pistoleros el domingo en el choque entre el Granada y la UD Las Palmas (20.00 horas, #Vamos) como consecuencia de una de las variantes del Virus FIFA, el de las convocatorias internacionales y que impide que los jugadores de LaLiga SmartBank jueguen con sus clubes debido a que el calendario de Segunda División no para a la vez que se juegan los partidos entre selecciones nacionales.

Por este motivo, el pichichi de la categoría, Myrto Uzuni, no podrá estar presente el domingo en Siete Palmas. El delantero albanés, que comanda la tabla de goleadores de la categoría de plata con seis tantos en su zurrón, se encuentra concentrado con su equipo nacional para afrontar el choque de mañana frente a Israel (20.45 horas), duelo correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Naciones.

De esta forma, el cara a cara con el segundo goleador de la categoría, el delantero de la Unión Deportiva, Marc Cardona, no tendrá lugar pasado mañana en el feudo insular en el choque entre los dos clubes aspirantes por el ascenso.

El ariete de Karanka jugará contra Israel mañana (20.45 h.) y ante Islandia el próximo martes

Aun así, aunque el disfrute del espectador que se acerque a Siete Palmas se vea mermado por no poder disfrutar de este duelo de pistoleros particular, en cuanto a lo que se refiere a interés propio de la UD y de Marc se presenta como una oportunidad idónea para que por un lado la línea defensiva no se vea tan amenazada con la ausencia del pichichi de plata; mientras que por otro lado, para el punta amarillo puede significar la oportunidad de igualar o al menos acercarse en la tabla goleadora en caso de que vea portería.

Cabe hacer mención especial a que si Marc Cardona derriba la portería de André Ferreira –presumiblemente el portero que alinée Karanka, dado que el ex de la UD Raúl Fernández todavía no ha debutado en liga–, el ariete ilerdense llevará a cabo una celebración con un movimiento de la serie de manga One Piece en la que ejecute el Second Gear del personaje de dicho anime, Luffy.

Y que a la postre, de haber estado Uzuni disponible para el partido del domingo, se presentaba un mano a mano digno de dos jugadores de una categoría superior, tal y como lo acreditan sus números en los seis partidos disputados hasta la fecha.

Myrto Uzuni

6 goles

El pichichi despiadado

Actúa como extremo izquierdo, pero si tiene el día destroza a las defensas rivales. Le anotó uno al Racing en la jornada dos, y acto seguido, ‘hat-trick’ al Villarreal B. El último partido, frente al Mirandés, un doblete. 13 disparos

Máxima efectividad

De cada dos tiros que realiza el albanés, uno con casi total seguridad se transformará en un tanto para el Granada. Si enfila la portería rival, el aroma a gol se desata. De su nómina de lanzamientos a puerta, ocho han sido dentro de los tres palos. Tiene la puntería afinada.

Si Myrto Uzuni, que juega como extremo izquierdo, acumula seis tantos, se debe a su alta nómina de disparos contra la portería rival. El albanés promedia dos intentos cada partido como mínimo y así alcanza los 13 lanzamientos en los seis partidos jugados.

A Marc, que se quedó sin marcar en El Sardinero, se le presenta la ocasión de alcanzar a Myrto

Además, de esos tiros, ocho han ido por dentro de la portería, aunque con el matiz que dos de ellos fueron desde los once metros –con la salvedad de que los penaltis hay que meterlos...–.

Por contra, Marc, que se quedó en los mismos cuatro goles que acumula ahora después de un día desasistido en El Sardinero, donde solo pudo rematar una vez a la portería, es mucho más más efectivo que Uzuni.

Su tarjeta de tiros tiene una certeza del 80% en dirección a los tres palos rivales. De los diez que ha efectuado, ocho han sido a la línea de gol, por lo que uno de los dos tiros que hace al menos se han convertido en gol.

Marc Cardona 4 goles

Con ganas de celebrar

Sus gestos se han hecho famosos cada vez que celebra un gol. Con los cuatro que llevaba la semana pasada, igualaba a Uzuni en lo más alto de la tabla de goleadores. Ahora, sin el albanés el domingo en Siete Palmas tiene la oportunidad de volver a empatarle y hacer el Second Gear de One Piece.

15 fueras de juego

Un adelantado

El ilerdense lidera la estadística de orsay con 15 silbatazos. El siguiente, Stoichkov, le sigue con diez fueras de juego pitados.

El único pero en el registro de actividad de Marc: sus 15 fueras de juego. Cinco más que el segundo en este registro estadístico, Stoichkov, que lleva diez.