Enzo Loiodice: una renovación cada vez más cara para Las Palmas

Enzo Loiodice quiere quedarse y la UD Las Palmas quiere que se quede. El punto de partida parece sencillo, sin embargo, implica un acuerdo que, como casi siempre en la vida, depende del dinero. La predisposición de ambas partes es la de seguir vinculados más allá del 30 de junio, pero para que eso ocurra uno deberá pagar más y el otro cobrar menos de lo que pedirá en un principio. Las partes entendían a principios de curso que la continuidad estaba atada y ninguna la descarta, pero cada vez será más cara para el club isleño.

El gran arranque de temporada del centrocampista no hace sino aumentar su valor en el mercado, lo que no sólo le abre las puertas fuera de la Isla, sino que le supone un aval para poder negociar un nuevo contrato al alza. Estaba previsto que las negociaciones para tratar el asunto tuvieran lugar en octubre y tanto la UD como los agentes del jugador cumplirán con lo pactado: se reunirán en los próximos días.

Miguel Ángel Ramírez, sin embargo, dio a entender que los primeros contactos ya se habían producido y se mostró más pesimista que optimista en cuanto a la renovación de Loiodice. «Las cosas no son fáciles y está el director deportivo –Luis Helguera– tratando de conseguir un acuerdo. Si no lo conseguimos, el día 30 de junio no seguirá con nosotros, pero lo habremos disfrutado toda la temporada. Se ha hecho un buen cartel y a lo mejor se nos escapa», aseguró en una entrevista en la Cope.

Varias fuentes aseguran que los contactos todavía no se han producido y que los mismos tendrán lugar próximamente. Será entonces cuando unos y otros conocerán las primeras exigencias de una operación que podría prolongarse en el tiempo.

Al alza

En cualquier caso, si el francés continúa su progresión, su exigencia será cada vez mayor. La renovación del jugador es una circunstancia que el club no cerró a su debido tiempo y ahora podría complicársele, tanto como para que Ramírez asuma que es posible que se vaya sin dejar en sólo euro en las arcas de la entidad.

A favor de la UD juega el hecho de que Loiodice, que llegó hace dos veranos a Gran Canaria con 19 años, está muy a gusto en la Isla y quiere continuar en un equipo en el que siempre ha sido titular. Además, con García Pimienta ha alcanzado un nivel todavía mayor, como lo demuestra el gran arranque de curso que realiza. Sin Kirian, que se recupera de un linfoma de Hodgkin, Loiodice ha recuperado su sitio tras operarse del hombro en marzo y perderse tres meses de competición.

El lunes marcó el primer gol de Las Palmas después de una jugada magnífica de Jonathan Viera y cumplió con su gol anual. En su primera campaña vio portería en Lugo, de falta directa; en la segunda, con un chutazo desde lejos frente al Alcorcón. Es un activo de la UD, pero sin valor si no renueva. Cada vez es más caro.