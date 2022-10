Sandro, eficacia probada

Pero es probable que el tándem tenga que romperse el próximo sábado en el partido frente a la UD Ibiza en el Estadio de Gran Canaria por culpa de una lesión de Sandro que, sin embargo, aún no está confirmada. Las pruebas a las que será sometido hoy serán cruciales para determinar si el isleño tiene una rotura en el aductor izquierdo o si simplemente fueron unas molestias las que le obligaron a pedir el cambio ante el Mirandés.

Sólo había estado media hora en el campo, los últimos 10 minutos de la primera parte y 20 de la segunda, cuando se llevó la mano a la ingle, comunicó al banquillo el percance y le dijeron que sería sustituido para evitar posibles males mayores. En ese plazo tuvo tiempo para participar en un par de acciones de ataque antes del descanso y también para demostrar su eficacia de cara a la portería contraria.

Porque el grancanario suma dos tiros en el presente curso, uno ante el Granada y otro ante del cuadro burgalés, y ambos fueron entre palos, uno de ellos al fondo de la red. Si bien Raúl Fernández detuvo su primer chut, también fuerte, raso y a un costado, Herrero no pudo hacer nada para evitar el segundo gol de la UD. Sandro Ramírez, eficacia probada.

Está por ver si mantiene una media de efectividad considerable en sus tiros, pero de momento su irrupción en el equipo no ha defraudado. El exjugador del Barça o el Everton, entre otros, aporta además mucha movilidad en el ataque, sobre todo con sus desmarques. Si uno de ellos significó su estreno como goleador el sábado, otro permitió a Jonathan Viera días antes, contra el Granada, abrirse espacio en el área para provocar un penalti que luego él mismo marcaría.

Los registros de Marc Cardona, el delantero titular hasta ahora, cumplen igualmente con una cierta efectividad, toda vez que con nueve disparos a puerta ha conseguido cuatro goles –dos al Andorra y uno al Málaga y al Alavés–, sin embargo, de los cinco que no terminaron en gol, la mayoría fueron desperdicios de ocasiones muy claras, como las dos de Anduva.

En cualquier caso, la UD cuenta con dos delanteros que aportan lo que Xavi García Pimienta quiere: presión, movimientos y goles, aunque Sandro hay demostrado una eficacia abrumadora en sus dos primeras apariciones desde el banquillo –suma un total de 44 minutos–. Falta por ver al otro nueve de la plantilla, Florin Andone, que sufrió una lesión muscular el día de su debut frente al Leganés, contra el que jugó como extremo derecho. Suma ya tres encuentros fuera y se regreso el sábado no está garantizado.

Por eso el técnico barcelonés suspira por poder disponer del que estaba llamado a ser el titular desde el mismo día en que la UD anunció su llegada como cedido desde el Huesca tras el pago de medio millón –más otros 350.000 que el club abonará a final de curso para tenerlo en propiedad, tal y como prometió al jugador–. Los goles se pagan y por ahora Sandro ha cumplido con eficacia. Y se ha entendido con Viera. Dedos cruzados para que no se haya roto.

Cuatro entrenamientos y pendientes de Andone

La UD Las Palmas afronta la semana antes de recibir a la UD Ibiza por segunda vez en su historia con cuatro entrenamientos y un día de descanso, toda vez que el partido en el sábado (17.30 horas) y siempre hay un día libre para la plantilla. Ante la ausencia segura de Marc Cardona por lesión, y la posibilidad de que Sandro tampoco pueda estar disponible -hoy le realizarán unas pruebas para determinar si sufre un rotura en el aductor-, las miradas están puestas en Florin Andone, el otro nueve del primer equipo y que no juega desde que sufriera una rotura muscular el día de su debut frente al Leganés. El rumano no termina de recuperarse del todo, ya que ha tenido problemas en otra zona durante su puesta a punto, por lo que no es previsible que, aunque esté disponible para entrar en la convocatoria, sea titular. Así, Ale García se convierte en el candidato principal a ser el delantero centro de la UD en busca de su cuarta victoria en casa -también suma un empate, en la jornada inaugural-. La otra opción es que Joanthan Viera actyúe como falso nueve. | P. F.