Tenía que llegar. Completar una Liga sin perder era imposible y la UD, invencible en los 12 primeros partidos, tocó la lona por primera vez en la temporada, en Huesca (1-0). Por eso no duele, porque se había ganado el derecho a un traspiés después de un paseo casi militar que le aupó al liderato que mantendrá cuando concluya la decimotercera jornada, pero también porque concluyó el encuentro donde debía hacerlo por su condición, en el área rival, con esfuerzo, con ganas de no salir derrotado. Esta vez la resistencia fue mejor y el gol que recibió de Carrillo en el minuto 14, cuando el equipo todavía no había aterrizado en El Alcoraz, terminó por pagarlo con la derrota. Eso también sirve de lección.

La intensidad baja con la que Las Palmas entró en el choque le costó un tanto en contra ante probablemente el peor rival con que medirse cuando se pone por delante. Tampoco ayudó García Pimienta con su apuesta por Fabio como interior, porque el equipo fue mucho más plano. La UD más espesa de la temporada apenas generó ocasiones en la primera parte y en la segunda sólo mejoró cuando Pejiño entró al campo a media de hora del final y desatascó a los amarillos, que entonces tocaron arrebato en busca del empate que nunca llegó. Oportunidades claras tuvo dos o tres, pero no exigió en ningún momento a Andrés Fernández. Si bien se marchó con 17 disparos y un 86% de posesión, cuestión que se sabía de antemano, la sensación que dejó una vez más fue de impotencia ante una muralla encomiable. Advirtió el técnico catalán en la previa que haría rotaciones ante la eventualidad de tres partidos en ocho días y empezó por el primero: Loiodice dejó su sitio a Fabio en el interior derecho y Álvaro Jiménez entró por Pejiño en el extremo de ese mismo lado. La otra novedad del once ya se conocía, Marc Cardona por Sandro, en la expedición pero sabedor de que no jugaría. Vio el partido junto a Momo en una cabina. La cantidad de 200.000 euros que tendría que haber pagado la UD al Huesca en el caso de que hubiera participado un sólo segundo era demasiada. Con eso y menos, el club paga a uno de sus jugadores baratos durante todo una temporada. La arenga de Viera en un círculo sobre el césped justo antes de retirarse al vestuario tras el calentamiento, ya habitual, aventuró una salida de Las Palmas con los dientes apretados que luego no se confirmó. Sí las intenciones de cada uno, y bien pronto, porque desde el principio los amarillos tuvieron la pelota y los azulgranas volaron cuando la recuperaban. La estrategia de Ziganda era clara: balones a la espalda de la defensa en busca de los extremos y de los dos delanteros. De ahí que la atención en el fuera de juego y la velocidad a la hora de correr hacia atrás resultaran cruciales. Sin embargo, el Huesca iba a hacer daño de una manera inesperada, pero igual de dolorosa. Había pasado un cuarto de hora de intrascendencia cuando Gerard Valentín controló con el pecho ante la pasividad de Sergi Cardona y Óscar Clemente. Lo que hizo luego fue más mérito suyo, aunque contó con la colaboración de Mfulu, Curbelo y el propio lateral catalán, que prefirieron no tocarle y lo que hicieron fue abrirle un pasillo por el que se metió hasta la línea de fondo para dar un pase hacia atrás y encontrar a Carrillo, solo casi en el área chica. Gol inapelable y a remar contracorriente ante un equipo sólido y serio, de los que peor se le dan a la UD. Sin Loiodice, afectado por un asunto familiar durante la semana, Las Palmas no combinaba igual. Tampoco asustaba, porque Álvaro Jiménez y Óscar Clemente no profundizaban por las bandas, Fabio era demasiado plano y Marc estaba sumido en muchas batallas en solitario. Sólo Jonathan Viera creó peligro con un recorte en la frontal y posterior remate que rechazó un defensa. Andrés Fernández estuvo inédito hasta la media hora, cuando recibió un balón que había salido de la bota del delantero catalán y pretendía ser un tiro y resultó ser un pase. El Huesca, por su parte, se mantenía cómodo en la presión y en las acciones a balón parado. Su plan antilíder funcionaba. Su fuerte es la defensa sin balón y se fue al descanso sin apenas sufrir. García Pimienta debía cambiar su estrategia porque el equipo, pese a que aumentó la intensidad en el tramo final de la primera parte, no conseguía crear peligro. Necesitaba más movilidad y profundidad para derribar el muro azulgrana. Viera había vuelto a ser el que lo hace todo: carreras, regates y paredes por todos lados mientras el resto miraba lo que hacía. Necesitaba un socio. La UD, en definitiva, debía recuperar la esencia que le llevó a la primera plaza. El entrenador no esperó al tradicional minuto 60 para hacer las primeras modificaciones y conseguir el reto de superar a un equipo encerrado, algo que sólo logró el domingo pasado ante el Cartagena y en el último minuto. Quitó a los amonestados. Moleiro entró por Fabio y se colocó como extremo izquierdo, lo que trasladó a Óscar al interior. Lemos lo hizo por Álex Suárez para aportar más recursos ofensivos por la derecha. No hubo impacto inicial. Todo seguía igual. Pasaron 15 minutos y Las Palmas, empeñado en volcar todo el juego hacia la derecha y todavía muy estático, no había tirado una sola vez, ni dentro ni fuera. A esas alturas ya era evidente que se trataba de su peor partido del curso, pero aún así tenía por delante media hora para evitar la primera derrota. García Pimienta buscó la reactivación con Pejiño, que suplió a Álvaro Jiménez, lleno de buenas intenciones pero sin éxito en El Alcoraz. Ziganda, por su parte, sólo cambió el cromo de más arriba: Kanté sustituyó al goleador Carrillo. El resto, funcionaba. Con Viera desaparecido y Clemente a un nivel muy bajo, la sala de máquinas amarilla estaba atascada. Tuvo que ser el de Barbate el que asumiera la responsabilidad de sacar a la UD del aturdimiento con una acción individual que él mismo empezó por la derecha, llevó a la izquierda y terminó con un tiro tras recibir un buen pase de Sergi Cardona que no acabó en gol porque Jorge Pulido desvió el balón. Tuvo suerte (67'). Fue un chute de adrenalina para Las Palmas, que asedió la portería de Andrés Fernández en los minutos siguientes con otros dos disparos fuera de Pejiño y otro entre palos de Jonathan Viera, ya recuperado para la causa. Vitolo entró por Óscar y sumó más calidad por el centro. La misión era encontrar vías que sólo el gaditano era capaz de ver. Había un cuarto de hora por delante y el técnico fue con todo: Benito sustituyó a Sergi Cardona. Al fin y al cabo, el Huesca no atacaba: sólo un tiro de Kanté por encima del larguero inquietó a Valles. El de La Aldea vivió más arriba que abajo y la situación pareció idéntica a la de la jornada anterior, con dos laterales prácticamente como extremos y mucha gente por el medio. Vitolo estuvo apunto de marcar su primer gol como amarillo en su tercer regreso si hubiera acertado a rematar un pase perfecto de Benito desde la izquierda, pero disparó al aire con la zurda (85'). La UD intentaba marcar de todas las maneras, con Viera al mando de las operaciones, pero la muralla oscense era demasiado fuerte. Estuvo a punto de derribarla Pejiño en su séptimo tiro, esta vez tras recibir un gran pase de Vitolo dentro del área. La acción, en el tiempo añadido, habría sido perfecta para un diestro, pero como es zurdo cerrado, telegrafió el chut y puso el balón en las manos a Andrés Fernández. Vitolo reclamó un penalti que no era y producto de la impotencia Álex García, ayudante de García Pimienta, vio la tarjeta roja. Ya era imposible. La resistencia del Huesca fue demasiado grande. Ficha técnica.-

(1) SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; Gerard Valentín (Tomeo, 78'), Salvador (Escriche, 84'), Hashimoto, Marc Mateu (Vilarrasa, 84'); Juan Carlos (Timor, 78') y Carrillo (Kanté, 63').

(0) UD Las Palmas: Valles, Álex Suárez (Lemon, 46'), Coco, Curbelo, Sergi Cardona (Benito, 77'); Mfulu, Fabio (Moleiro, 46'), Jonathan Viera; Álvaro Jiménez (Pejiño, 62'), Marc Cardona y Óscar Clemente (Vitolo, 75').

Goles: 1-0.- (14'): Carrillo.

Árbitro: González Esteban (Comité Vasco). Expulsó con roja directa a Álex García, segundo entrenador de la UD (95'). Además, amonestó a los locales Juan Carlos y a los visitantes Fabio, Álex Suárez, Moleiro, Marc Cardona, En el VAR estuvo Pérez Pallas (Comité Gallego).

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el estadio El Alcoraz ante 6.108 espectadores, unos 200 de ellos seguidores de la UD Las Palmas.