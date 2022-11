El Ramírez más irónico. "Si Pimienta sale de los puestos de promoción de ascenso, lo despediremos", valoró en tono jocoso y bromista, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas en la presentación del acuerdo de patrocinio de la firma automovilística DFSK con la cadena de filiales. En relación al equipo representativo de Canarias, la UD o el Tenerife, rechazó manifestarse. "Ese es un debate periodístico y de aficionados".

Fichajes, altas y bajas, Kirian Rodríguez, el cumpleaños de Pedri, la recaudación del derbi...La comparecencia de Ramírez dio para mucho. Compareció con el freno de mano echado, con el síndrome de titular incendiario. A la prensa, ni las migajas. "Es un partido importantísimo por lo que significa para los aficionados, nos medimos al eterno rival. Pero evidentemente dentro de la temporada son tres puntos más. Es anecdótico que la UD en las últimas cuatro jornadas no haya obtenido el triunfo, sí ha sido merecedor de ello con el fútbol desplegado. Hay que tener paciencia, tranquilidad porque los buenos resultados van a llegar. Hay una expectación tremenda y debemos estar a la altura. Nos lo vamos a dejar todo en el terreno de juego y desde el máximo respeto, hay que intentar que los tres puntos se queden en el Gran Canaria".

Cerca de disponer de 32.4000 espectadores, es el derbi con mayor expectación de la historia. Todos han pasado por taquilla y la UD elude desvelar la cantidad a percibir. "El equipo está en puestos importantes y no atisbamos que los vayamos a abandonar (...) Eso queda dentro de la estrategia de la UD. Somos una entidad auditada a por un auditor externo, LaLiga y el CSD, por tanto nuestros datos son transparentes, pero no tenemos que estar jornada a jornada dando ningún dato porque eso se detalla en las memorias. Lo importante es que desde la gestión del club se vayan cumpliendo los objetivos que nos marcamos ante LaLiga, ya que si no lo cumplimos seremos sancionados".

Las 690 entradas al Tenerife y la polémica de la semana

Ramírez descarta que la entrega de las 690 entradas hayan generado controversia o distanciamiento con el consejo de administración del Tenerife. "No hay ninguna polémica. Se han malinterpretado las palabras de Concepción, que además aprovecho que es su último derbi y despedirle como se merece. Le entregaremos una placa". Realza la figura de Concepción: "Es un honor compartir con él, es una persona que admiro y le deseo lo mejor. Sobre sus palabras, él tiene que defender los intereses de sus aficionados y entendían que si dábamos antes 2.000 ahora 690 no lo entendían, pero es un tema justo. Si la afición de la UD cuando va a Tenerife y por aforo o porque lo creen conveniente, solo nos facilitan 700 entradas, lo que no puedo hacer es cuando se prevé un llenazo, pues premiarles".

Cero polémicas. "No vamos a entrar en ningún conflicto (...) En enero, nos quitaron todas las entradas. Lo aceptamos, no protestamos, lo entendimos, nos solidarizamos con ellos, fuimos allá y les ganamos. Se trata de ganar los partidos en los terrenos de juego y eso lo hacen solo los futbolistas. Ninguno de los presidentes va a entrar en conflicto".

¿Crisis, qué crisis?

Para el principal ejecutivo, no hay motivos para la alarma. "No considero que se llegue en una racha adversa de resultados. La UD, con todo el respeto a sus rivales, sale a competir cada semana, hace su fútbol, ustedes lo ven, estamos jugando bien y haciendo lo que queremos hacer. Luego ganas, empatas o pierdes. Hace cuatro jornadas que no ganamos, pero tampoco perdemos. Hay que seguir trabajando, estamos más cerca del triunfo".

Se le trasladó si la UD Las Palmas es el equipo más grande de Canarias, ya que cuenta con 31 temporadas en Primera, mientras que el Tenerife, solo suma trece. "No voy a entrar en ese debate. Es un debate periodístico y de aficionados, pero no de directivas. La UD es muy grande pero también tengo que respetar y reconocer que el Tenerife tiene su importancia".

Fichar y la espera por Kirian Rodríguez

Ramírez reclama paciencia y tilda de "tontería" mirar al mercado -que se inicia el 1 de enero en materia de fichajes y el cuadro amarillo tiene una ficha libre-. "Es una tontería a un mes del inicio del mercado y dos de que termine, decir que pueda salir algún jugador. Por tanto, no va a salir nadie y si puede venir alguien, hay una ficha libre. No sé si la ocupará Kirian o para cualquier fichaje. A partir de ahí será...". La política deportiva también es un secreto.

"No es profesional estar adelantando si vamos a dar alguna baja, no preveo que la vayamos a dar con los resultados. Si me preguntas hoy, pues te digo que quedan dos meses y hay una ficha libre. Veremos si Kirian está en disposición de cogerla y así cerramos la cuestión".

La renovación de Pimienta

El CD Tenerife acelera la renovación de Ramis -cuyo contrato se extingue el 30 de junio-. ¿Y Pimienta? "Tiene contrato hasta el 30 de junio, lo que tiene que hacer es trabajar, centrarse en su trabajo y obtener el resultado que nos hemos marcado. No está en debate la renovación de Pimienta, restan siete meses. Vamos a centrarnos en esta temporada y cuando acabe ya hablaremos". Deja ver que a lo mejor es el técnico barcelonés el que no quiere seguir: "Lo mismo no le interesa seguir. Hay que aprovechar a García Pimienta, a los jugadores, disfrutar de ellos, obtener el objetivo y cuando llegue el momento decidiremos, pero ahora no toca hablar con él, despistarle, cambiar la versión, descentrarle". Reclama victorias para conquistar el ascenso de forma directa: "Que siga ganando partidos, que siga en esos puestos y a final de temporada lo celebraremos".

La guerra de estilos

Ya en el tramo final, Ramírez hizo una exposición de los dos criterios tácticos. La estética y preciosista de la UD contra la de hormigón armado del Tenerife. "Todo el mundo conoce lo que va a hacer la UD; que es tratar de tener el balón, jugar al fútbol y hacer nuestro partido. Y todos conocemos al Tenerife, vendrán a hacer su partido. Tienen otro estilo, muy respetable, y vamos a ver si se imponen nuestro estilo o el de ellos. La pasada temporada se impuso el estilo de Las Palmas en La Liga y en el playoff el del Tenerife. Mañana será un buen día para saber el estilo que se impone".