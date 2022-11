La 'caldera amarilla' previa al derbi

El barrio de Siete Palmas de la capital grancanaria se convirtió en el escenario de una multitud repleta de camisetas amarillas. Cientos de personas comenzaron a merodear por el Estadio de Gran Canaria desde por la mañana. El ambiente, cargado de ilusión y buen rollo. Los más madrugadores, y solidarios, se aglomeraron en las escaleras de la puerta de la Grada Sur sobre las 11.30 de la mañana. A esa hora, la Federación de Peñas de la UD Las Palmas convocó a los voluntarios interesados en aportar su granito de arena para colocar el mosaico especial en dicho sector.

A eso de las 14.00 horas, voluntarios y peñistas terminaron su labor dentro del estadio y aprovecharon estar por la zona de Fondos de Segura para quedarse a comer y beber por los lugares de restauración. Risas, gritos y cánticos se podían escuchar desde el exterior de los comercios. Javier Martínez almorzaba con su grupo de amigos cuando afirmó que «uno tiene que vivir jornadas así desde por la mañana. No se me ocurre un mejor plan que comer, beber y ver el fútbol con tus amistades de siempre».

La fiebre amarilla había llegado y se hacía notar sobremanera. Los había incluso que aprovechaban el tiempo extra para realizar las últimas compras de entradas y otros que acudían a la tienda oficial del club 'armarse' de amarillo para la noche. Bufandas, banderas, camisetas personalizadas, estampas de la suerte. De todo. «He aprovechado este tiempo que me sobra y he comprado una bufanda para esta noche. Espero que de suerte para el partido», decía el aficionado José Francisco González.

Con el paso de las horas, más camisetas amarillas se fueron congregando alrededor del feudo grancanario. Alrededor de las 15.00 horas daba comienzo la 'Fanzone' alrededor de la explanada que está junto al estadio. Aficionados amarillos se acercaron, para aportar su granito de arena solidario, y entregar bolsas llenas de comida a favor del Banco de Alimentos. Los productos más entregados fueron conservas de carne y pescado, gofio, galletas, lentejas, arroz, garbanzos y judías.

Las anécdotas más bizarras

Con el ambiente festivo propio de un derbi canario, algunos valientes se atrevieron a contar las anécdotas más divertidas de la previa futbolera. Un aficionado que no quiso revelar su identidad confesó que se había excusado del trabajo alegando que no se encontraba en buen estado de salud, con la intención de acudir al partido con sus amigos. Una familia estaba disfrutando en uno de los bares de la zona con una de las camisetas más curiosas y polémicas del encuentro. En ellas, se podía leer la famosa declaración de Jonathan Viera en el partido de ida de los playoffs de la temporada pasada, «veo mucha fiesta por aquí. Y me parece bien».

Otra de las curiosidades del derbi es el grado de fidelidad de la afición grancanaria. Familias de varias partes de España no querían perderse el cuarto derbi del presente año. «Venimos desde A Coruña para ver el partido. Hemos volado esta mañana y regresamos mañana a casa. Desde que vimos el calendario en agosto, teníamos en mente venir», aseguró César Muñoz, padre de la familia Muñoz Alvarado.

Y bajó la guagua por Fondos de Segura

Desde las 18.00 de la tarde, miles de aficionados estaban por las inmediaciones del estadio. Bastaba con asomarse a la calle Pintor Felo Monzón para observar como las líneas municipales 26 y 91 llegaban abarrotadas de aficionados al Centro Comercial 7 Palmas. De un momento a otro, caminar por Fondos de Segura era una utopía entre tanta marabunta. El motivo es que, de un momento a otro, aparecería la guagua de la UD Las Palmas con sus jugadores dentro.

El recibimiento fue espectacular. El de las grandes galas. Digno de un derbi canario. Los aficionados se colocaban por detrás de las vallas amarillas puestas por los cuerpos de seguridad para controlar, en la medida de lo posible, el frenetismo y la locura desatada. Los aficionados alzaron sus voces y se cantaron todos los cánticos posibles iniciados por la Ultra Naciente. De fondo se podía escuchar el himno del equipo reproducido por la megafonía del estadio.

La guagua avanzó lentamente entre la multitud amarilla atravesando el humo de las bengalas. Algunos querían ver a los jugadores de cerca y se subían a los contenedores. Otros agitaban sus bufandas para dar apoyo. Los jugadores y el cuerpo técnico acompañando con golpes desde el interior del vehículo. Recibimiento y ambiente previo a la altura de una jornada como la de ayer.