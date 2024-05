Ignacio Clemente: «Me he sentido muy arropado por los miembros de la Orquesta Filarmónica»

¿Qué ha supuesto para usted este debut con la Filarmónica?

Ha supuesto algo importantísimo. Es un día que no olvidaré jamás porque es mi debut con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria que es, además la que considero como mi orquesta, a la que voy a todos los conciertos. Soy un gran melómano, pero es que además conozco a gran parte de la plantilla, que son amigos míos. Y es la primera vez que toco con ellos en un concierto de temporada. Y por eso es un día que siempre estará en mi memroia. Me he sentido muy arropado por todos ellos. Ha sido como tocar en casa.

¿Y cómo surgió esta primera colaboración entre ambos?

Yo he estado mucho tiempo viviendo fuera de Canarias. Y una vez toqué este concierto Los jardines de España, de Manuel de Falla, hace unos años en el Festival de Música Española de León. Y dio la casualidad que por ese entonces me escuchó el director Karel Mark Chichon que le gustó. Casualmente, hace justamente un año, me llamaron para invitarme a participar en esta temporada, lo cual ha sido todo un honor para mí. Me he sentido muy a gusto con la orquesta, y apoyado por el público. También ha venido una gran parte de mi alumnado del conservatorio a los ensayos generales de la Orquesta. Y también me he sentido muy arropado por mis compañeros profesores que han venido prácticamente en masa a verme.

¿Qué destacaría de Noche en los jardines de España de Falla?

Probablemente sea la obra más importante de piano y orquesta del repertorio español. Son tres movimientos que están inspirados, sobre todo, en los jardines de Andalucía. El primer movimiento se llama En el Generalife que está inspirado en los jardines próximos a La Alhambra. Curiosamente, cuando Falla comenzó a componerlo, no había visitado todavía Granada, pero en el milagro de la creación muchos autores se pueden inspirar sin haber estado en ningún sitio. Justamente después se instalará en Granada que es donde está su archivo también. El segundo movimiento es Una danza Lejana. Y el tercero, también inspirado en Andalucía, se llama Jardines de la sierra de Córdoba. Es una obra que tiene mucho de giro español en danza y ritmos. Pero también tiene mucho de Francia, del impresionismo francés, que era el que imperaba al principio del siglo XX en París, que es donde empezó Falla a componer este maravilloso concierto.

Es un concierto que tiene unas particularidades que lo hacen un reto muy especial.

No es un concierto al uso. Tiene un subtítulo que es Impresiones sinfónicas para piano y orquesta, con lo cual el piano no tiene siempre un papel dominante, sino que se va combinando con los distintos timbres de la orquesta. Y precisamente por esas características lo intentamos interpretar también como si fuera música de cámara en los ensayos con la orquesta.

¿Y que ha supuesto trabajar con el maestro Markus Stein?

Una experiencia fantástica. Markus Stein es una persona muy cercana, a pesar de que ha dirigido a las más grandes orquesta por todo el mundo. Ha sido muy amable conmigo. Fue un placer trabajar tanto con él como con la propia orquesta.

La segunda parte estuvo formada por arreglos de El anillo del nibelungo de Wagner. ¿No le parece un programa con dos estilos casi contrapuestos?

Eso podría parecer en un principio porque se ha dicho que Falla no seguía las corrientes wagnerianas. Pero curiosamente, sí hay una relación entre ambos compositores. Primero en que Falla tocaba Wagner en sus recitales como pianista, porque tenía sus piezas en su propio repertorio. Y segundo porque había momentos absolutamente wagnerianos en la propia obra de Noche en los jardines de España. Precisamente en el final del primer movimiento, que es totalmente parecido al Tristán de Wagner, tiene un giro que es muy wagneriano. Sí hay una relación, aunque pueda parecer chocante.

¿De qué materias está dando clases en el Conservatorio?

Soy profesor de piano y pianista acompañante de repertorio en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas. En las Palmas es mi sexto año. Yo estudié en un principio aquí. Luego estuve cuatro años estudiando en el Conservatorio de Amsterdam y después estuve dos años en Boston haciendo el máster. Después estuve haciendo el doctorado en Granada. Poco a poco me fui acercando a mi tierra. Luego estuve seis años en Tenerife y ahora llevo seis en Las Palmas. Me he ido acercando a lo que es mi tierra y mi familia. Concretamente vivo en Telde, que es donde está también la casa de mi madre.

¿Su actividad profesional como artista ha sido muy amplia hasta ahora?

Es difícil compaginar la docencia con la carrera profesional de cualquier artista. Tengo que escoger muy bien los conciertos que elijo para una temporada porque no puedo abarcar todo lo que me gustaría ya que el tiempo es muy limitado si además eres profesor de música. Trabajo todas las tardes y solo tengo las mañanas para estudiar, con lo que no puedo coger todo lo que me gustaría interpretar. Tengo que seleccionar muy bien los proyectos y me lo pienso mucho antes de empezar. No me meto en proyectos que no pueda solventar con la profesionalidad que me gustaría trabajar. Pero me gusta mucho hacer música de cámara con cantantes, con instrumentos y también como músico solista.

¿Y podría destacar algunos de esos momentos?

Destacaría en Canarias mis dos participaciones en el Festival de Música. También los recitales que he tenido en la Sociedad Filarmónica de Las Palmas, que para mí fueron muy importantes por la historia que tiene esta institución para esta ciudad. Hacer un recital de piano para la Sociedad Filarmónica no es cualquier cosa. Con orquesta he tocado también en muchas ocasiones. En el Festival de Música Española de León también toque esta misma obra con la Orquesta Sinfónica Ibérica. y he participado con otras orquesta en Boston.

¿Tiene un método especial para preparar sus conciertos?

Interpreto de la forma más rigurosa que puedo. Me gusta entender muy bien las obras comparando las partituras. Indagar al máximo posible en qué es la más correcto. Ver todas las versiones. e ir a los manuscritos para comprobar todas las erratas que salen de las ediciones posteriores. Siempre hay que corregir alguna cosita. Es importante partir de una buena partitura para conseguir una buena interpretación.

¿Tiene artistas que le hayan marcado a la hora de interpretar como pianista solista?

Hay varias personas que, además, me han ayudado para este concierto. Está el caso de Alicia de la Rocha que tiene una versión muy conocida de esta pieza. Pero también he tenido la suerte de que me ha escuchado esta obra Josep Colom que la ha tocado por todo el mundo. Hemos tenido conversaciones con Javier Perianes que me ha dado consejos muy valiosos. Y de Guillermo González Hernández, el catedrático de piano de Tenerife. Fui justamente alumno de Josep Cubiles, que fue quien estrenó Noches de Jardines de España. Y la nieta de José Cubiles, Marta Cubiles, también estuve presente en el acto del pasado viernes. También hay una pianista afincada en Gran Canaria, que se llama Assia Ezlakova, que ha sido una gran intérprete, y que ha sido un referente importante mío. Ella es una gran profesional. Y por eso siempre digo que tenemos la suerte de que viva en el sur de Gran Canaria. Ella ha tenido una grandísima carrera.

Su tesis doctoral se centró en la vida y la obra de la pianista Rosa García Ascot.

Fue la única alumna de Manuel de Falla Hice una tesis en la Universidad de Granada y de la tesis salió un libro que es la primera biografía de esta compositora de la generación musical del 27. También he hecho la edición de las partituras para piano y he grabado dos discos para piano con toda su obra conocida. Primero publiqué el libro Rosa García Ascot y la Generación del 27 de Ediciones Idea y todo el volumen de partituras titulado Rosa García Ascot: obras para piano de Editorial Piles. Luego, en Orpheus Classical, salió Piano Tribute to Rosa García Ascot, y en Cezanne Producciones se publicó Rosa García Ascot. Obras completas. Tuvo varias etapas, tiene influencias de Falla y Scarlatti ya que hay algo de neoclasicismo que se puede apreciar en su obra más conocida Petite suite.