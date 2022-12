Vitolo vuelve al grupo en siete días

En busca de la luz. Víctor Machín Pérez ‘Vitolo’ no se rinde. Tras el último percance físico ante el Albacete Balompié –11 de diciembre–, que dejó una de las imágenes más impactantes de la temporada, apura su vuelta. Abandonó el terreo de juego por unas molestias musculares a los pocos minutos del inicio del segundo acto. Desde el entorno de jugador detallan que el ‘7’ ya estará con el grupo dentro de una semana. Se pierde por tanto el pulso ante el Racing de Santander (domingo 8 de enero, 17.30 horas y televisado por LaLiga TV) y trata de completar méritos para entrar en la lista para el viaje a Ibiza –sábado 14 de este mes–.

El atacante grancanario, cedido por el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio, ha completado 104 minutos en la primera vuelta. Ha participado en siete duelos y no ha sido titular en ninguna ocasión.

Ante la formación manchega, Vitolo fue devorado por la ansiedad y un sentimiento de frustración. En su cuenta de red social, el tetracampeón de Europa detalló con toda crudeza el infierno por el que está pasando. ‘Me estoy dejando todo lo que tengo por volver a sentirme jugador (...) Sé que hay gente crítica, que no entiende nada, pero tampoco lo entiendo yo. Mis compañeros son testigos de que me dejo todo en los entrenamientos y mi familia de que me cuido como el que más para volver a estar sobre el césped como hace años y no es posible’.⁣

‘⁣No dejaré de luchar, sobre todo por mi hijos, no quiero dejar esto sin que ellos puedan verme feliz de nuevo. Las lágrimas y el dolor de ayer son inexplicables, nunca me había sentido así’. Con 108 duelos de amarillo, el internacional inició en julio su tercer periplo en la UD. Una microrrotura de fibras en el bíceps femoral derecho conforma la última dosis de esta pesadilla kilométrica.

Al exjugador del Sevilla y Atlético de Madrid le resta otro año más de contrato con el club colchonero –junio de 2024–. Ante el Burgos alcanzó los 24 minutos, la cifra más elevada. Se ha perdido diez jornadas por lesión. Llegó como un fichaje galáctico para el frente ofensivo y no ha podido lucir su poderío. El último partido íntegro lo completó con el Atlético ante Osasuna en el Reyno de Navarra (31 de octubre de 2020).

Turno para Sandro Ramírez

El primer pulso de 2023 lleva la firma del delantero grancanario. A préstamo por la SD Huesca –tras abonar 500.000 euros–, el ariete solo lleva un tanto (firmado ante el CD Mirandés en Anduva). Marc Cardona (seis) y Florin Andone (dos) presentan mejores guarismos. Cabe recordar que en el caso de conseguir el ascenso, el club amarillo debe abonar al club oscense 1,5 millones para quedarse en propiedad con el expistolero del FC Barcelona. Sandro suma 157 duelos en Primera y ha logrado 27 tantos. Se trata de uno de los mejores ejecutores de la categoría de plata, pero al igual que Vitolo, sufre su particular calvario con las lesiones. Se ha perdido doce jornadas en la primera vuelta. Su contratación fue un culebrón, en el que finalmente se impuso el criterio del francotirador. Viera, por su parte, aprieta para llegar al 8-E, al igual que Marvin y Benito.