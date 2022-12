La rabia de Vitolo. Voz al llanto. Mil motivos para creer en el pundonor del '7'. Víctor Machín Pérez 'Vitolo' rechaza una retirada de la esfera profesional y atribuye su salida del terreno de juego a unas "molestias". 'Lo siento mucho, no puedo decir otras palabras. Lo estoy intentando, estoy trabajando, estoy entrenando y me estoy dejando todo lo que tengo por volver a sentirme jugador. Como todos saben ayer volví a sentir unas molestias que me apartaron de lo que más me gusta esta vida, jugar al fútbol. Sé que hay gente crítica, que no entiende nada. Pero yo tampoco lo entiendo. Mis compañeros son testigos de que me dejo todo en los entrenamientos y mi familia, de que me cuido como el que más para volver a estar sobre el césped como hace años. Y no está siendo posible', describe el jugador internacional en un comunicado en su cuenta de red social de Instagram.

'No dejaré de luchar , sobre todo por mis hijos, no quiero dejar esto sin que ellos puedan verme feliz de nuevo. Las lágrimas y el dolor de ayer son inexplicables, nunca me había sentido así. Prometo que seguiré peleando por la gente que me quiere y por la gente que cree en mí. Muchas gracias a todos por los mensajes, me dejan sin palabras'.