Un mal menor para Vitolo. Pudo haber sido peor. Las pruebas a las que fue sometido el extremo de la UD Las Palmas revelaron que tiene una microrrotura de fibras en el bíceps femoral derecho que le mantendrá de baja alrededor de tres semanas. No es una rotura grave. En cualquier caso, el grancanario no estará disponible, siempre según las estimaciones de los galenos amarillos, hasta el segundo partido del año que viene, el sábado 14 de enero frente a la UD Ibiza en Can Misses.

Cabe recordar que el isleño, cedido por el Atlético de Madrid hasta final de temporada, tuvo que retirarse del terreno de juego el domingo pasado en la cita frente al Albacete Balompié después de que se rompiera al realizar varios amagos y arrancar hacia la derecha. En el momento de la acción habían pasado sólo dos minutos y 45 segundos desde que entrara al campo en el descanso. Vitolo pidió el cambio, se tiró al césped con las manos en la cara y se marchó ahogado en un mar de lágrimas, primero en el momento de la sustitución y luego al dirigirse al vestuario una vez terminó el choque.

Al día siguiente, casi 24 horas después de haber sufrido un nuevo infortunio en forma de lesión, escribió un comentario desgarrador en sus redes sociales. "Lo siento mucho, no puedo decir otras palabras. Lo estoy intentando, estoy trabajando, estoy entrenando y me estoy dejando todo lo que tengo por volver a sentirme jugador. Como todos saben ayer -por el domingo- volví a sentir unas molestias que me apartaron de lo que más me gusta esta vida, jugar al fútbol. Sé que hay gente crítica, que no entiende nada. Pero yo tampoco lo entiendo. Mis compañeros son testigos de que me dejo todo en los entrenamientos y mi familia, de que me cuido como el que más para volver a estar sobre el césped como hace años. Y no está siendo posible", comentó.

Y añadió: "No dejaré de luchar , sobre todo por mis hijos. No quiero dejar esto sin que ellos puedan verme feliz de nuevo. Las lágrimas y el dolor de ayer son inexplicables, nunca me había sentido así. Prometo que seguiré peleando por la gente que me quiere y por la gente que cree en mí. Muchas gracias a todos por los mensajes, me dejan sin palabras". Las molestias a las que aludía Vitolo resultaron ser finalmente una microrrotura en el femoral derecho. Dentro de lo malo, sólo estará fuera unas tres semanas, aunque podría incorporarse antes al grupo con el fin de estar listo para la cita de Ibiza. Es la lucha de Víctor Machín.