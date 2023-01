Un novelista en estado de shock. José Mel Pérez, golpeado por el drama. El extécnico de la UD Las Palmas y actual preparador del Málaga CF conocía de primera mano la labor de Arturo García, que falleció en la jornada de ayer en el escenario de Cine Víctor del carnaval de Santa Cruz de Tenerife en una actuación de la murga de los Nietos de Sarymanchez.

"Figuras tan entrañables como Arturo son muy importantes en un equipo fútbol, los jugadores se lo pasaban bien. Siempre andaba cantando, contando chistes y puedo decir que tuve la suerte de convivir con él. Hacía las mañanas en Barranco Seco muy amenas, siempre sacaba algún chiste, alguna broma...Hay vídeos, es una pena y me duele todo. Es el recuerdo de Arturo, un gran trabajador, un excelente profesional. Hacía fácil la convivencia, aparte del amor que tenía por la UD. Estaba muy ilusionado con su hija. La vida da unos golpes tremendos", realza el preparador madrileño, que contabilizó 128 partidos en el banquillo isleño desde 2019 a enero de 2022.

Viera, Asdrúbal, Nauzet y Mary Socorro

Jonathan Viera Ramos publicó en su cuenta de red social un mensaje de despedida. La mirada al cielo del Mesías. "Mi más sentido pésame a sus seres queridos. Descanse en paz". Nauzet Alemán, una figura brillante en la UD con 273 duelos, también dejó su testimonio. El delantero Asdrúbal Padrón coincidió en filiales con Arturo: "Nos dabas la vida con tus bromas y tu sonrisa. La familia amarilla está de luto". Y el dolor también alcanza el fútbol femenino. La exjugadora Mary Socorro, campeona de la Copa de la Reina con el Sabadell, y que militó en la UD Palmas y Sporting de Huelva de la Superliga, se deja el alma con otro mensaje impactante: "Sigo sin poder creerlo, me quedo con todo lo que eras, con tu enorme corazón. Gracias por todo lo que me ayudaste. Siempre que me veías, me dabas ánimos. Una persona enterna, me entregabas tu sonrisa. Te quiero, mi Turu en el cielo, siempre brillará para el mundo entero".

Ricardo Hernández, el delegado del filial

Ricardo Hernández, que fue delegado de Las Palmas Atlético durante algo más de tres décadas, reconoce que Arturo García "era su debilidad". "El padre de una generación, el padre de los Viera, Vitolo, Hernán Santana, Roque Mesa, José Artiles, Cristian Herrera...Era un símbolo del filial. Ante todo, siempre dejaba constancia de su humanidad y de gran sentido del humor". En una ocasión, Ricardo acudió al rescate de Arturo, que vio la roja en Las Llanas en una eliminatoria ante el Sestao. "En el acta, ponía que había empujado a un asistente y Tonono le llamó al despacho. Pero yo hablé con el responsable del Área de Captación y Formación. Es un cacho de pan, un amante de este escudo".