A la mascota de la UD Las Palmas, Pío Pío, le ha salido una novia madrileña que se llama Cayetana. Es una niña pequeña que el 24 de noviembre salió en un reportaje del programa El Día Después, de Movistar Plus, sobre LaLiga de las Mascotas.

La mascota de la UD Las Palmas participó en la primera edición de una cita que tuvo lugar en el Estadio de Butarque, en Leganés. La fiesta deportiva se desarrolló en un ambiente familiar, lleno de niños. Dieciséis mascotas representantes de diversos clubes participaron en el espectáculo. Las mascotas realizaron pruebas de velocidad, coordinación y resistencia, en una competición que encantó a los pequeños aficionados asistentes.

El reportaje de El Día Después se centra en las preferencias de los niños y niñas que visitaron el Estadio de Buterque con sus padres y convierte en protagonista a la pequeña Cayetana, una de las niñas que acudió a LaLiga de las Mascotas. Cayetana quedó encandilada con Pío Pío, "el patito", dice ella cuando le preguntan por su mascota favorita.

Una mascota para el Real Madrid

"¿El patito es del Real Madrid?", pregunta interesada y tratando de barrer para casa. La decepción se dibuja en su rostro cuando la reportera del programa de televisión le dice que "el patito es de Las Palmas". De paso, le informa de que "el Real Madrid no tiene mascota".

Cayetana no sale de su asombro y parece querer comentar: "¿Cómo que el Real Madrid no tiene mascota? Eso no puede ser". La reportera advierte la reacción de la pequeña y le pregunta: "¿Tú quieres que el Real Madrid tenga mascota? Pues díselo a la cámara". Cayetana no se corta y con una sonrisa pide que el equipo de su vida tenga mascota, pero no le vale una mascota cualquiera. Ella quiere a Pío Pío para el Real Madrid. "Yo quiero que patito sea del Real Madrid", no el mapache (del Atlético de Madrid) ni la hormiga (del Athletic de Bilbao), sino Pío Pío, que es un pollito, pero ave al final.