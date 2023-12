Los viejos fantasmas. Sandro Ramírez no estará en Mendizorroza. El delantero grancanario de 28 años de la UD Las Palmas, que ha sido examinado en las últimas horas, no se ha recuperado de una contusión y no se reincorpora a la expedición amarilla, que hoy se encuentra en Bilbao. Tras perdese el duelo copero del pasado miércoles ante el Tudelano de la Segunda RFEF, el técnico Xavi García Pimienta dejó abierta la posibilidad de que el atacante regresase en estas horas.

Este extremo ha sido descartado por precaución por el equipo médico y SR-9 se centra en la contienda liguera ante el Cádiz CF del próximo domingo 17 de diciembre en el Estadio de Gran Canaria. De esta manera, de cara al pulso del sábado ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza (13.00 horas, DAZN), el estratega barcelonés Pimienta pierde al pistolero de Ipurúa, así como a Álvaro Lemos, Eric Curbelo y a Jonathan Viera. Sandro Ramírez llegó cedido con opción de compra obligatoria con el ascenso el pasado agosto por la SD Huesca. Se perdió por problemas físicos un total de 18 jornadas ligueras, lo que representa el 42,8 % de la pasada temporada 22-23. Sin embargo, fue determinante en la conquista del ascenso, por la vía directa, con sus cuatro goles en las últimas cinco jornadas. Vio puerta ante la SD Eibar (1), Villarreal CF B (1), FC Cartagena (2). Ante el cuadro armero, ese tanto de falta directa, fue medio ascenso. El club amarillo, con el salto de categoría, tuvo que abonar un millón de euros a la SD Huesca para hacerse con los derechos federativos de Sandro Ramírez (163 partidos en Primera División, 27 goles). Ausente en el citado duelo copero en el Ciudad de Tudela -que terminó 1-2 con tanto de Munir en el minuto 124-, el atacante se ha perdido otros ocho pulsos ligueros de la 23-24. Tras agotarse las primeras quince jornadas, ha disputado un total de 458 minutos. De Sevilla a Sevilla Comenzó como un ciclón, tras hacer la pretemporada de forma íntegra con la UD en 2023, y maravilló en las tres primeras jornadas ante RCD Mallorca, Valencia CF y Real Sociedad. Gozó de descanso ante el Girona y completó el partido íntegro ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán -17 de septiembre-. En esa fecha, comenzó el infierno. Otra vez. Por una lesión de índole muscular, se perdió siete jornadas de forma consecutiva (ante el Granada, Real Madrid, Celta, Villarreal CF, Rayo, Almería y Atlético de Madrid). De Sevilla a Sevilla, Sandro regresó ante el Betis en el Villamarín al participar con 24 minutos. Habían pasado 70 días de su penúltimo duelo en Nervión. Si en la pasada se ausentó del 42,8% del calendario liguero por sus problemas físicos, en la actual, la cifra ya asciende al 46,6%. Sin embargo, ante el Getafe fue de lo mejor de la UD. Acarició su primer tanto en Primera de amarillo. Sigue sin estrenarse en un vestuario que solo suma trece tantos en quince jornadas. Héroe del pasado ascenso, junto a Valles y Suárez, veré el Alavés-UD por TV para volver a encender todas las alarmas.