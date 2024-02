Pimienta aprueba que la UD tenga un plan 'B' para el banquillo: "El club puede hacer lo que considere oportuno"

Habemus culebrón. Xavi García Pimienta entiende y aprueba que la UD Las Palmas active un plan 'B' en búsqueda de un relevo para el barcelonés, cuyo vínculo se acaba el 30 de junio de 2024 y cuenta con otro año más que se puede dinamitar por cualquier de las dos partes. "Yo tengo un año más de contrato, a final de temporada hablaremos y el club naturalmente puede hacer lo que considere oportuno", valoró con un semblante serio.

García Pimienta, en la previa de la contienda ante el Real Madrid. / LA PROVINCIA / DLP

Tras solidarizarse con las víctimas del incendio de Valencia, desmenuzó los detalles del pulso del domingo ante el Club Atlético Osasuna (desde las 17.30 horas en el Gran Canaria y televisado por Movistar LaLiga). Budimir conforma la gran amenaza. Admite que Campaña puede ser citado y lanza una reflexión sobre la manita del Cívitas Metropolitano, el mayor descalabro en el ciclo del barcelonés en el banquillo -próximo a los cien partidos-. "El Atlético nos trató como un equipo grande".

Sobre si había alcanzado el techo como entrenador con la UD, al estar firmando un año para enmarcar con el segundo tope salarial más bajo de Primera -cuenta con 35 puntos y con 18 sobre la zona de descenso-, advierte que restan trece finales por la gloria. "No [a la cuestión de si se han alcanzado el techo]. Estos jugadores están capacitados para competir las 13 jornadas que restan. No de forma diferente a como lo han competido hasta ahora. Confío en hacer unos números similares tras el tramo completado [de 25 partidos]. Desde la plantilla y cuerpo técnico, así como por parte del club, le aseguro que vamos a competir estos 13 partidos al máximo. Y ya veremos cuantos puntos somos capaces de sacar".

Al ser cuestionado por si participaba en las renovaciones (como las de Kirian o Álex Suárez), así como en las contrataciones (Campaña y las que se están cerrando de cara a la 24-25), Pimenta dejó un "sí" bastante elocuente. Cortante y bajo un manto de silencio.

Admiración por Arrasate

Pimienta estuvo cariñoso con Jagoba Arrasate. "Es un equipazo. Me encanta por su modelo de club y entrenador que tiene, que es un pedazo de técnico que ha pasado por todas las categorías. Ha trabajado mucho para llegar al fútbol profesional. Después de llegar a la Real dio un paso atrás y lo da para consolidar a un equipo como Osasuna, que lleva muchas temporadas en Primera, finalista de Copa y disputó la Supercopa".

Reconoce que la derrota ante el Atlético "fue muy dura". Pero deja un análisis sobre la importancia que le dio el cuadro colchonero al hecho de batir a los amarillos. "Cuando ves el planteamiento y la celebración de los goles del míster [Diego Pablo Simeone], también de la manera en que corrieron y las declaraciones del Cholo te das cuenta de que el Atleti nos trató como a un equipo muy grande. Naturalmente estamos en dos universos diferentes. Pero se lo tomó tan en serio que, si no estás bien, con el nivel que ellos tienen puede pasar lo que ocurrió. Cuando vi la alineación del Atlético no me gustó, porque salían jugadores que querían demostrar a su entrenador que están capacitados para actuar en el Atlético (...) Volví a casa con la sensación de que nos había pasado por encima, aunque hicimos un 65% de posesión".

En relación a Alberto Moleiro, no dio una explicación a su suplencia. "Ahora le ha tocado descansar dos partidos y está preparado para jugar si lo estimo oportuno". Deja caer que Campaña será convocado por primera ocasión. "Entrenó un par de días la pasada semana. La verdad es que el chico viene bastante bien (...) Creo que si no pasa nada raro vendrá convocado".