Lee la conversación entre Munuera Montero y el VAR para no pitar penalti a Osasuna contra la UD Las Palmas

Los 25.075 espectadores, los once titulares de la UD y el cuerpo técnico del equipo amarillo vivieron en vilo durante los tres minutos en los que Munuera Montero se estuvo debatiendo entre la posibilidad de que Marvin Park hubiera sido objeto de penalti tras haber chocado con el portero de Osasuna, Sergio Herrera nada más comenzar el encuentro. Finalmente, entre el árbitro jienense y su compañero en el VAR, Pizarro Gómez, decidieron que no había argumentos factibles para que señalara los once metros.

El reloj de partido mostraba el 4:57 cuando Marvin Park se caía en el área navarra. El extremo balear había recibido un pase picado de Enzo Loiodice y se plantaba delante de Sergio Herrera en una carrera a toda velocidad y al no poder hacerse con el control total de la pelota, intentó contactar con ella antes del guardameta rival.

¿Llegó Marvin? Sí. ¿Antes que Sergio Herrera? También. Pero dada la conversación que mantuvieron Munuera Montero y Pizarro Gómez se puede clarificar los hechos que llevaron al árbitro principal a descartar la pena máxima.

La conversación

«Manu, te vamos a poner el momento del impacto, como el portero, Sergio Herrera, no toca el balón en ningún momento, y luego te la vamos a poner en dinámica para que la veas», comienza Pizarro Gómez desde la sala VOR.

«Para mi el contacto lo veo insuficiente, ¿vale? Quiero ver que otro sea más potente, quiero ver dónde le golpea. Si le golpea claramente en el pie o en la espinilla», contesta Munuera mientras hace una pausa a la vez que visuliza varias tomas en el VAR.

«Veo que el golpeo es con los guantes, para mí, muy ligero. Intenta golpear el balón, ¿vale? Y golpea más bien en el suelo (...) Los guantes siguen hacia abajo y para mí en ningún momento zancadillea al jugador», aclara antes de ver la toma definitiva.

«Nada, para mí se está cayendo él. Él va cayendo y el portero lo que hace es golpear el suelo. El portero va a salir y golpea el suelo. Para mí nunca golpea al jugador, para mí no es penalti», sentencia el colegiado.

No hubo excesiva reclamación por parte del equipo amarillo tras la decisión, aunque García Pimienta sí que tuvo una reflexión que invita a la duda a la conclusión del partido. «En el 95% de las veces que los árbitros van al VAR pitan penalti».

Antes del descanso

También hubo una acción que reclamaron los jugadores de Las Palmas al filo de la primera parte cuando Moleiro culebreó en el área pamplonica y al sacar un centro hacia el punto de penalti el cuero golpeó en la mano de Catena. Tampoco fue pitada y a Munuera se le pudo entender: «Tiene la mano abajo». Sin penaltis.