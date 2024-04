El escueto 'sí quiero' de Pimienta sobre su renovación con la UD Las Palmas: "Se da un gran contexto para seguir"

Dialéctica de Siberia. El 'sí quiero' más escueto y frío de Xavi García Pimienta en relación al culebrón de la renovación. El técnico barcelonés respondió esta mañana al presidente de la entidad grancanaria Miguel Ángel Ramírez Alonso, que valoró hace unos días que se daba el 'contexto más adecuado para el crecimiento cmo técnico en Las Palmas con su continuidad'. Atmósfera, escenario y la respuesta de Pimienta. "Es un gran contexto para seguir", valoró de forma concreta.

Además, en relación a la 'cláusula Ramírez', que obliga a los jugadores que esté en último año de contrato a renovar o salir traspasado, que la última decisión es del entrenador. "No tengo nada que decir; al final soy el entrenador y tengo una plantilla...Jugará el que yo considere".

El cuadro grancanario visita el sábado al Celta de Vigo en el Municipal de Balaídos (13.00 horas, Movistar LaLiga). Lo hace con la ausencia de Saúl Coco por sanción, así como con las bajas de Marvin y Julián. "Tenemos a Lemos, a Curbelo, a Juanma, que ya está con nosotros. Contamos con jugadores de sobra para afrontar con garantías el partido".

Se mostró más cariñoso con Pau Ferrer, tras su frase de hace una semana, en la que recordaba que los delanteros del primer equipo eran mejores. "Pau es un chico que ha hecho la pretemporada, jugó la Copa y estuvo citado con el primer equipo. Me encanta como futbolista, tiene un nivel excelente, pero considero que a día de hoy los delanteros que tenemos en la plantilla son los ideales. Pau es un jugador que me encanta, en ningún caso era una palabra de desprecio para él".

Tirón de orejas a los árbitros

Tras acabar con diez ante el Barça y Sevilla en las dos últimas jornadas, tiró de ironía. "Espero acabar con once jugadores". Cuestionado por si sus dudas a la hora de renovar habían afectado al plantel y se ha convertido en un factor clave de la crisis, fue tajante. "No tiene nada que ver con los resultados, yo no soy lo importante, son los jugadores". Reclama valorar lo logrado y pone como ejemplo el sufrimiento del Celta.

"Ver a un histórico como el Celta en esta situación, pues te muestra la dureza de la categoría. Va a ser un partido muy difícil, pero esto es Primera División, tenemos que afrontar el partido con toda la ilusión del mundo". Comparte el discurso de Moleiro de que cabe valorar lo conquistado. A falta de siete jornada, los amarillos cuentan con doce puntos de ventaja sobre el abismo. "Yo me imagino al principio de temporada que faltando siete partidos estaríamos así, todos los hubiéramos firmados. Está claro que la racha no está siendo buena. Analizamos todos los partidos, y la plantilla está haciendo un esfuerzo brutal en unas condiciones muy difíciles. Estamos en un mal momento a nivel de resultados, no de juego".

Hizo autocrítica, a su manera, y reclama elevar el grado de precisión e intensidad. "Los números no engañan. Nosotros no metemos muchos goles, y en el cómputo general creo que estamos muy bien en goles en contra. El déficit de cara a portería es un hándicap. Éramos capaces de ser muy efectivos. Hemos hecho muchos trabajos en el día a día para corregir la situación (...) Nos ha penalizado la falta de gol, y hemos cometido errores puntuales demasiado graves".