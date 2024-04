Ramírez advierte a Valles de que si no sale en verano no va a jugar y lanza un dardo a Sergi Cardona

Miguel Ángel Ramírez lo tiene claro: "Le he dicho a la dirección deportiva que si a un jugador le queda un año y no quiere renovar, lo que no vamos a estar es utilizándolo". El mensaje, dirigido sobre todo a Álvaro Valles, lo lanzó mientras explicaba la situación de Sergi Cardona, que se marchará el próximo verano sin dejar un sólo euro en las arcas amarillas y quien, en su caso, sí ha tenido mucho protagonismo en el campo, algo que, según el máximo mandatario amarillo, no va "a hacer con ninguno más".

Así, el presidente de la UD Las Palmas dijo indirectamente a Valles que si no sale traspasado cuando acabe la temporada no va a tener minutos. "Le queda un año de contrato, le hemos ofrecido renovar y su representante nos dice que no va a renovar, y bueno, habrá que buscar una salida en verano. Lo echaron del Betis, la UD Las Palmas lo cogió y lo hizo futbolista, y hoy es uno de los mejores porteros de Europa. En verano habrá que buscar una solución", comentó Ramírez.

Si bien Valles, no quiere seguir, el mensaje del presidente también fue dirigido a todos los que terminan contrato en 2025, como Coco, Pejiño, Loiodice o Mfulu. Las opciones son tres: ampliación de contrato, salida en verano u ostracismo en la grada.

Sergi Cardona, en acción durante el choque contra el Athletic Club. / Andrés Cruz

El máximo mandatario amarillo también explicó la situación de Sergi Cardona. "El otro día salía el bueno de Sergi Cardona diciendo que la UD Las Palmas no le había ofrecido la renovación. Ningún aficionado en su sano juicio cree que no le hayamos ofrecido la renovación. Por eso pretendimos venderlo en verano, porque su representante de aquel momento (Paco Ors) nos decía que no iba a renovar y si no renovaba se quedaba libre. Ellos pedían, por decir una cifra, 500, te daban 500; luego 600, te daban 600; luego 700 y así sucesivamente hasta que el representante se cansó y le dijo 'oye, qué está sucediendo aquí'. Lo que sucedía era que él iba a cambiar de representante (Álvaro Domínguez) y tenía claro que su futuro no iba a estar en la UD Las Palmas", reveló Ramírez.

Decisión tomada

Y añadió: "A partir de ahí lo que ha hecho es trabajar como un gran profesional y la UD ha respetado su decisión (...). Lo que no puede es salir a decir lo que dijo. Es verdad que nosotros no le hemos hecho una oferta porque con el que tenemos que hablar es con su representante, y nos dijo que no nos desgastáramos en ofrecer nada porque no iba a renovar con nosotros fuese el dinero que fuese (...). Que no se nos trate de tomar por tontos ni a los que dirigimos el club ni a los aficionados. Lo que pido es que se sea serio, justo y que se diga la verdad".

Xavi García Pimienta, durante el partido contra el Barcelona en Montjuic. / Lof

En cuanto al futuro del entrenador, Miguel Ángel Ramírez recordó que la UD quiere contar con Xavi García Pimienta la próxima temporada y se mostró optimista con que la decisión del técnico sea quedarse. "El entrenador es consciente de que nosotros queremos que siga, de que la afición lo quiere, de que está en un contexto que le puede beneficiar para seguir creciendo, y la decisión final la tendrá que tomar él, con su familia, desde la tranquilidad, en el momento oportuno, y él ha decidido que el momento oportuno para decidir su futuro es cuando acabe LaLiga, y nosotros lo que hacemos es respetarle", comentó.

El presidente, además, aclaró: "Nos llevamos muy bien con él, hablamos de futuro con él, hablamos de jugadores de futuro, de la pretemporada, de los fichajes... Todo eso está hablado con él. Luego si es o no es el entrenador será por decisión suya", dijo, aunque matizó: "Va a ser difícil que alguien compita con nuestra opción".

El que se va es porque quiere

Por otro lado, Ramírez se refirió igualmente a la política de traspasos del club. "Nunca la UD Las Palmas ha vendido un jugador, por lo menos en mi etapa, que no se haya querido ir. Tuvo que vender, porque su representante o el jugador querían irse. Entonces, antes de que te vayas o nos crees un problema tenemos que monetizar y tratar de sacar el mayor rédito económico posible para la entidad", señaló el máximo mandatario de la UD.