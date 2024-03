Sergi se queda a gusto y niega la intentona de la UD por renovarle: "No he rechazado ninguna oferta"

El lenguaje corporal de Sergi Cardona. Oratoria de fuego, porte de hielo. Sergi Cardona se erige en protagonista del Barça-UD Las Palmas (sábado, 20.00 horas, Movistar LaLiga) por su negativa rotunda en relación a su futuro. El lateral zurdo, que acaba contrato en junio, formado en la factoría, desmiente haber rechazado una propuesta de ampliación del cuadro amarillo, tal como habían determinado desde la zona noble de la entidad amarilla. Es un wasap a la autoridad. "Yo no he rechazado ninguna oferta [responde sobre por qué le había dado calabazas a la dirección deportiva amarilla, que encabeza Luis Helguera]". Además, insiste que no le consta el interés de la UD por contar con sus servicios ni que hayan acontecido reuniones o movimientos. "No". También niega que haya firmado nada con cualquier de sus pretendientes -del Betis al Villarreal CF-.

Sergi Cardona pugna con Araújo, en el Estadio de Gran Canaria, el pasado 4 de enero, en la disputa del pulso de la primera vuelta. / LA PROVINCIA / DLP

Por otro lado, aclara que no cuenta con acuerdo alguno por escrito con el Atlético de Madrid, Villarreal CF, Real Betis o FC Barcelona, clubes que han llamado a su puerta. "Claro por supuesto, no he firmado con ningún equipo (...) Ahora me toca estar centrado en el ahora, en el presente. Tengo contrato con la UD y es lo único en lo que estoy pensando".

En relación al porcentaje, del 0 % al 100 %, que existen de renovar con la UD, huye del cálculo. "No te sé decir sobre posibilidades, cuando toque hablar; pues nos sentaremos. Veremos que es lo mejor para mí y el club".

Se tendrá que medirme con Lamine Yamal, la gran sensación del FC Barcelona y que fue ovacionado en el Santiago Bernabéu. "Un partido contra el Barça siempre es complicado, es uno de los mejores del mundo, está en un momento espectacular. Debemos estar con la máxima atención para poder pararlos y contrarrestarlos. Pero en la ida ya demostramos de lo que somos capaces".

La guerra de la posesión

Se citan en el Estadio Olímpico Lluís Companys los dos conjuntos con más porcentaje de posesión de LaLiga. "La UD ha logrado imponer su fútbol y el objetivo es llevar el ritmo que interesa en cada momento, tratar de minimizar los errores y de dejar la portería a cero (...) Vamos con mucha ilusión, son partidos especiales para todos. Son los que quieres jugar cuando eras pequeño, lo afrontas con la máxima ilusión. Se trata de un escenario muy bonito, trataremos de conseguir la victoria y de darle la vuelta a la situación".

Crisis en su rendimiento

Además, analizó sin tapujos el bajón en su rendimiento. "Hay momentos mejores y peores durante la temporada (...) Ese metro que le das al delantero, pues ahora te hace pagarlo más caro. Hay que reducirlo, reducir esos errores y más ante el Barça, debemos estar más atentos que nunca". También valora el duelo de estrategas y de filosofías hermanas como es el Xavi versus Pimienta. "Tienes que estar muy al detalle, cuentan con jugadores de mucha calidad. Debemos ser valientes, hacer nuestro fútbol. Es la única manera de llevarnos los tres puntos y siempre con personalidad. Es cierto que todos los equipos pasan por momentos así, es normal que lleguen [en relación a la crisis de cinco partidos sin ganar]. Parece que tienes que hacer mucho para ganar los partidos, ya nos pasó a principio de temporada. Creo que hay que tomarse estos momentos con naturalidad; tratar de mejorar y minimizar los errores. Parece que con cualquier pequeño error, nos hacen gol. En otros momentos, con muy poco, ganabas partidos".

Por último insiste, que aplaza a junio para desvelar el pronunciamiento sobre su futuro. "Es una temporada bonita para mí, para el equipo, para todos...Estoy muy feliz; Gran Canaria es mi casa y estoy deseando hacer un final muy bueno. Veremos qué pasa a final de temporada, lo que me toca es estar centrado en el día a día y así dar mi máximo rendimiento".