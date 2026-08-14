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Horkas ya es historia en la UD Las Palmas: traspaso a los Emiratos y fin del culebrón

El portero croata es vendido al Al-Wasl SC de la liga UAE Pro League por algo más de 4,5 millones y el club amarillo se guarda un porcentaje de la plusvalía. Llegó a coste cero hace dos años

Dinko Horkas.

Dinko Horkas. / Cristóbal Ortega

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Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Dinko Horkas ya es historia en la UD y tampoco es noticia. Fin al culebrón de los turbantes y los guantes del número '1' de la pasada temporada. El traspaso del arquero croata, sobre los 4,5 millones al Al-Wasl de la máxima categoría de los Emiratos Árabes, se confirma tras diez días de negociaciones.

Entre el tira y afloja, una salida cantada que contó con unas declaraciones sonadas del presidente Miguel Ángel Ramírez en la Basílica del Pino en Teror.

Todo se liquidó en las últimas horas y desde el conjunto grancanario confirman el OK de la operación que estir la lista de beneficios en la categoría de comercialización de talento. El técnico Rubén de la Barrera se encomienda ahora a la figura de Churripi -que renovó hasta junio de 2028- y a la del canterano Adri Suárez.

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Con la citada cifra de 4,5 millones, la UD ingresa 28 ‘kilos’ en los tres últimos veranos con los traspasos de Alberto Moleiro (el Villarreal CF desembolsó 16) y Saúl Coco (el Torino italiano abonó 7,5). Movimientos que están lejos de los 31 que pagó el Beijing de la Superliga de China por Jonathan Viera -febrero de 2018-.

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