El ranking de los signos del horóscopo para esta semana del 18 al 24 de noviembre, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, coloca en primera posición a Cáncer seguido de Escorpio, Capricornio, Sagitario, Aries, Tauro, Piscis, Virgo, Géminis, Libra, Acuario y cierra el círculo Leo. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el cuarto creciente de la Luna, el día 20 en el signo de Acuario, nos llena de vitalidad y contribuye a que estemos originales e innovadores. El día 22, el Sol ingresa en Sagitario, despertando nuestro optimismo y el deseo de experimentar nuevas emociones en esta segunda semana del mes de noviembre.

La energía astral te protege para que seas feliz, y la vida va a ofrecerte lo que en un tiempo te negó. Ahora es un período de recompensas y de recoger los frutos sembrados. Pueden llegar cosas muy buenas a tu vida de la mano de alguien que ya conoces. La Luna en cuarto creciente te anima a poner en marcha tus deseos, con una actitud emprendedora y vital.

Con el Sol en tu signo hasta el día 22 y el planeta Marte hasta el 24, estás imparable y tendrás mucha energía y empuje para afrontar los retos con valentía y alcanzar el éxito. No van a faltar emociones fuertes en tu vida, pero la verdadera felicidad solo la encontrarás con los tuyos. Es posible que te animes a hacer un viaje que será muy enriquecedor.

El cuarto creciente hace que estés vital y que disfrutes de una energía y una fuerza de voluntad inquebrantables para llevar a cabo todo lo que te propongas. Días excelentes para los temas relacionados con el dinero. Olvida las restricciones y disfruta de la vida; te lo has ganado a pulso. Puedes conseguir algo que ya casi dabas por perdido.

Muchas felicidades. El Sol ingresa en tu signo el día 22 y el planeta Marte, el 24. Te vas a sentir seguro, decidido y con ganas de tomar la iniciativa y abordar nuevos proyectos y nuevos comienzos. Lo que deseas lo vas a conseguir muy pronto. Tus ansias de libertad te llevarán a hacer todo lo que esté en tu mano para librarte de ataduras que no soportas.

La Luna creciente en tu signo, el 23 y 24, potencia tu optimismo y favorece tus planes. Tienes por delante días muy positivos, pero evita precipitarte y no intervengas si estás pendiente de algo que te interesa. Te conviene dejar que las cosas fluyan. Alguien especial podría llegar a tu vida y hacer que surja de nuevo el amor y que des carpetazo al pasado.

Si tienes algo pendiente que te inquieta, la Luna en tu signo, el 25 y 26, te invita a implicarte y dar un paso adelante para resolverlo definitivamente. Tendrás claro que hacer las cosas como en el pasado no funciona, y serás capaz de renovarte y pasar a la acción. Tus amigos serán tu mayor tesoro y cualquier excusa será buena para estar con ellos y disfrutar de la vida.

Vas a vivir días favorables en los que sentirás que la vida te muestra su mejor cara. El 21 y 22 la Luna en tu signo es una presencia protectora que te anima a disfrutar a tope, sin pensar qué pasará mañana. No pierdas tiempo ni energía en intentar complacer a los demás y céntrate en ti y en sentirte bien en tu piel. Logros importantes en el plano profesional y económico.

Para alguien tan organizado como tú, la sensación de desorden y caos que puede envolverte estos días resultará irritante, pero el cuarto creciente te transmite energía para zanjar asuntos pendientes y organizar tu vida. No tengas dudas sobre tus capacidades, que son enormes. Si crees que has cometido un error, estás a tiempo de rectificar y evitar decepciones.

Estás un poco a la defensiva porque notas que tu entorno está tenso y sientes que tienes que protegerte. Intenta buscar la armonía abriendo tu mundo a nuevas personas y actividades. Los buenos aspectos de Venus te ayudan a superar algún problema motivado por los celos. Es un buen momento para librarte de enredos y relaciones superficiales.

Estás pendiente de tantas cosas que puedes tener olvidos que te compliquen la vida. No te exijas tanto porque estar en máxima alerta puede pasarte factura. Aplaza compromisos y descansa. Venus en tu signo aviva la pasión y la suerte te sonríe en el amor. Además de tener un magnetismo muy especial, sabrás utilizar la palabra para cautivar a quien quieras.

Puede que te sientas confuso y no tengas claros tus objetivos, pero el cuarto creciente en tu signo, el día 20, te va a transmitir la energía que necesitas para no venirte abajo y aclarar tus ideas. Tu sensibilidad estará al máximo y te perturbarás con facilidad. Apuesta siempre por la sencillez, sin complicarte la vida ni preocuparte por cosas que todavía no han pasado.

Leo

Puede que se haya complicado tu vida, pero, con los buenos aspectos que te hace el planeta Marte a partir del día 24, no te vas a rendir y los logros superarán a los fracasos. Los cambios de última hora pueden resultar mucho más beneficiosos de lo que esperabas. Protégete de la gente que quiere entrometerse en tu vida y deja las cosas claras desde el principio.