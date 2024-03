Adiós al limón: estos son los motivos por los que hay que eliminarlo

El limón es una fruta que está presente en casi todos los hogares por sus beneficios para la salud, pero también por sus bondades para elaborar múltiples remedios naturales. Hace siglos que esta fruta se emplea para elaborar remedios caseros para aliviar los dolores de garganta, contra la tos o para cortar la diarrea, entre otros usos. Amarillos o verdes. Su color depende de la variedad, pero tienen casi las mismas propiedades para la salud. Pese a que el limón es un excelente alimento, lo cierto es que hay personas que deben tener cuidado con su consumo.

El limonero es un árbol originario de Asia, donde se cultivan desde hace más de 2.500 años. Introducido en el Mediterráneo gracias a los pueblos árabes, el consumo del limón no se generalizó en Europa hasta la Edad Media, pues ni griegos ni romanos se interesaron por esta fruta. Al igual que ocurrió con el plátano, el limón fue exportado a América por los españoles.

Beneficios del limón

Ricos en vitaminas y minerales, los marineros del siglo XVIII llevaban sus bodegas llenas de limones para combatir durante las largas travesías a la temida enfermedad del escorbuto. No obstante, no fue hasta los años 30 cuando se descubrió que el motivo de que los marineros no enfermaran se debía a que los limones están cargados de vitamina C.

Aparte de la vitamina C, los limones tienen otras muchas propiedades. Sus beneficios para la salud son:

Previenen las enfermedades cardiovasculares: tanto la pulpa como la capa blanca que está debajo de la corteza del limón tienen flavonoides. Este compuesto es un vasoprotector, es decir, refuerzan la pared de los vasos capilares, aportan elasticidad a las arterias y, por tanto, mejoran la circulación de la sangre por el cuerpo.

Reducción del colesterol: la capa blanca que rodea a la pulpa del limón es una fuente inmensa de fibra, lo que ayuda a reducir el colesterol.

Muy rico en vitamina C: 100 miligramos de zumo de limón cubren el 62% de los requerimientos diarios de vitamina C. ¿Para qué sirve esta vitamina? Además de frenar el envejecimiento celular, la vitamina C del limón contribuye a la creación de colágeno y ayuda en la absorción del hierro.

Contra virus y bacterias: su consumo aumenta las defensas del cuerpo y, además, se recomienda en aquellas personas con anemia o que estén convalecientes. También es eficaz contra los procesos gripales y las infecciones respiratorias.

su consumo aumenta las defensas del cuerpo y, además, se recomienda en aquellas personas con anemia o que estén convalecientes. También es eficaz contra los procesos gripales y las infecciones respiratorias. Bueno para el aparato digestivo: la pectina del limón ayuda a cortar las diarreas.

¿Cuándo hay que eliminar el consumo del limón?

Pese a los múltiples beneficios que aporta el consumo del limón a la salud, hay casos en los que hay que vigilar su consumo. Los casos en los que hay que controlar el consumo del limón son: