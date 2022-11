Una de las recetas dulces más sencillas y a la vez, más utilizadas son los queques. Así que cuando nos ponemos a hacerlo esperamos que el resultado sea digno de una pastelería y que nos quede con una textura perfecta. Hoy te vamos a hablar de 10 trucos sencillos que puedes hacer para que quede todo lo esponjoso que deseas.

Este clásico de la cocina esconde unos secretos para que no se pegue en el recipiente. Desde su preparación a la forma en la que ponemos el bizcocho en el horno marca cómo será el resultado final.

Los bizcochos es un pan dulce que se caracteriza por tener una miga esponjosa y una corteza tostada y fina. Existen diferentes tipos de sabores, puede ser clásico, de chocolate, naranja o yogur entre otros muchos sabores.

Primeros consejos:

Lo primero que debemos hacer y es fundamental es precalentar el horno a una temperatura media. Es importante no meter el bizcocho ni con el horno apagado ni con una temperatura excesiva porque de esta manera conseguiremos que la masa no suba. Lo segundo es colocarlo todo en un recipiente adecuado, engrasado y con una fina capa de harina para que no se pegue la masa.

Lo siguiente es repasar los ingredientes no esten caducados y sean de la mayor calidad posible. El siguiente truco y que debes tener claro son las cantidades: 30 gramos de azúcar y 30 de harina por cada huevo que pongamos en nuestro bizcocho.

Preparar la mezcla

Una vez tengamos todos los ingredientes en el bol llega uno de los pasos más importantes y que marcarán nuestro bizcocho: el batido. Lo ideal es hacerlo energéticamente durante unos 10-12 minutos para que todos los ingredientes se unifiquen bien y queden en el punto ideal, de una forma más clara y espesa. Otro consejo es que antes de empezar con la mezcla añádele esencia de vainilla y ralladura de limón.

Otro truco es que vayas añadiendo la harina poco a poco mientras vas batiendo la mezcla, de esta forma evitaremos que el bizcocho coja aire.

Últimos pasos antes de poner en el horno

Cuando la mezcla ya esté toda preparada debes comprobar que el resultado final no debe superar más de las tres cuartas partes del recipiente. Y por último, hay que estar alerta con la cocción, debe estar en el horno entre 35 y 40 minutos. Una vez pasado el tiempo, espera unos 15/20 minutos antes de desmoldarlo. Y ya está, tendrás tu bizcocho en el punto perfecto.