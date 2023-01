La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) ha notificado una nueva alerta alimentaria por un chocolate en tableta que ha sido distribuido en diferentes comunidades autónomas españolas.

Hablamos de un chocolate con leche sin azúcar (46% cacao) distribuido de dos formas: en tabletas de 125 y de 300 gramos. El problema que ha localizado la AESAN es que este producto contiene trazas de almendras, algo que no está avisado en el etiquetado. Esto puede llegar a ser peligroso para los alérgicos a este alimento.

El organismo dependiente del Ministerio de Consumo confirma que estos productos se han llegado a distribuir por cientos de comercios españoles. El de 125 gramos se distribuyó por Galicia, Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña y Castilla y León mientras que el de 300 por Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Aragón, Andalucía, Valencia, Madrid, Cataluña y Extremadura.

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a la almendra: Ampliación de información sobre la alerta por presencia de almendra en chocolate negro.

📌 https://t.co/mUpgiYpAM5 pic.twitter.com/h2ld5MttOl — AESAN (@AESAN_gob_es) 28 de diciembre de 2022

La propia AESAN comenta que el "consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población" no alérgica a las almendras. Por lo que el único error es no avisar en el etiquetado de la presencia de dicho fruto seco.

El organismo publica en su web todos los lotes afectados, el establecimiento en el que se venden y las marcas, tanto en su versión de 125 gramos como en la de 300 gramos.

A su vez, confirman que la información "ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y a los Servicios de la Comisión Europea a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF)".

Otras alertas alimentarias

Hace días, la AESAN avisó de otro producto, en ese caso contaminado. El producto en cuestión es un embutido de cabeza de cerdo cocida de la marca Susaeta, y la alerta tiene como objetivo todos los lotes de este producto que hay ahora mismo en el mercado.

Susaeta distribuye principalmente este alimento por Andalucía y Castilla-La Mancha pero también llegan a otras comunidades en menor medida. La agencia comenta que de momento "no hay ningún casi notificado asociado a esta alerta".