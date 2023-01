La compañía española Hello Plant Foods lanzó a finales del pasado mes de noviembre, un novedoso producto que llamó la atención del público vegano: el primer foie elaborado 100% con ingredientes vegetales. La aceptación ha sido espectacular, ya que han tenido que sextuplicar la producción de este paté, pasando de las 5.000 unidades iniciales, a unas 30.000 que ya tienen vendidas, incluso antes de de salir a los canales de distribución. Esta startup ya contaba con los productos vegales Hello Burger Healthy y Hello Bacon.

Hiperrealista Este foie vegano es un producto de alta calidad y está fabricado íntegramente en España con ingredientes naturales y sin conservantes, teniendo características como el aspecto, color, olor, sabor y textura son muy parecidos. Desde el pasado mes de diciembre, ya se puede encontrar en algunas de las principales cadenas de hipermercados, así como en más de un centenar de tienda veganas, a un precio de 7,90 euros y en el clásico contenido de cristal de 150 gramos. Los ingredientes que componen este foie son agua, anacardos, aceite de coco, harina de lentejas amarillas, fécula de patata, sal, aromas naturales, cúrcuma, armañac, sacarosa, especias, aceite de girasol y extracto de remolacha. Ketty Fresneda, finalista de 'Masterchef 6', hace así el 'risotto' de 'foie gras' y 'shiitake' Hello Fuah! consigue reproducir, de esta forma, las características físicas del tradicional foie gras animal, con el color amarillo de la lámina grasienta superior y el rosado propia del foie. Para poder lograr este realismo en el producto, el departamento de Investigación y Desarrollo de Hello Plan Foods ha tenido que invertir más de un año llevando a cabo diferentes pruebas e investigaciones.