Estamos en pleno verano y los mosquitos no hacen sino ser protagonistas cada noche. Parecen multiplicarse, de tantos que hay, y acechan cada vez que no les prestas atención. En busca de evitar sus molestas picaduras, recurrimos a diversos productos que prometen ahuyentarlos.

Sin embargo, muchos de estos no son eficaces. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que no todos los productos del mercado funcionan y algunos pueden incluso resultar perjudiciales.

La OCU destaca que los insecticidas no son todos iguales y algunos pueden contener sustancias tóxicas que no solo no funcionen adecuadamente contra estos insectos sino que encima pueden afectar a la salud de niños, mayores y embarazadas.

Por ello, aconsejan ventilar la habitación durante 15 minutos después de aplicar el insecticida para minimizar su impacto. En el caso de los enchufes antimosquitos, se recomienda su uso solo por la noche y durante un corto período para evitar su toxicidad, ya que son muy efectivos y capaces de eliminar los mosquitos en menos de cinco minutos.

Respecto a las pulseras antimosquitos, la OCU señala que aunque funcionan, su radio de acción es limitado, abarcando tan solo unos 4 cm alrededor de la muñeca donde se coloque la pulsera. Esto deja al resto del cuerpo expuesto a las picaduras. Por lo tanto, su eficiencia es más bien escasa.

La solución más inesperada

En cuanto a las lámparas ultravioletas, se advierte que pese a su presencia en muchos comercios y exteriores de viviendas, no son efectivas para eliminar mosquitos. Para lo que sí son muy efectivas es para atraer a otros seres como polillas y luciérnagas.

La OCU también arroja luz sobre lo que realmente atrae a los mosquitos: las hembras, las que pican, se sienten atraídas por el dióxido de carbono que liberamos al respirar y otras sustancias de nuestra piel.

Así, encender un ventilador en la habitación resulta muy útil para dispersar el CO2 y reducir entre un 45% y un 60% las picaduras. Puede que en el ventilador esté la mejor solución contra las picadas.