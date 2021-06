Marta Peñate fue una de las concursantes más controvertidas de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’, el reality presentado por Sandra Barneda en Mediaset. La canaria ha sabido sacar rentabilidad de su incipiente fama en las redes sociales donde obtiene grandes beneficios gracias a la promoción de distintas marcas que van desde la belleza a la moda, pasando por hoteles y restaurantes. Además, la joven cuenta con un canal en Mtmad donde cada semana nos acerca diferentes aspectos de su vida. En esta ocasión, ha querido confesar un problema de salud que padece y que le impide quedarse embarazada de manera natural.

Lo ha hecho después de que tiempo atrás, Lester, su expareja, hablase de ello en televisión y claro, ya sabes cómo son los seguidores, ¡todo lo quieren saber! Por eso mismo Marta se ha sincerado y zanjado el tema: "Podía haber tomado medidas legales contra Lester por haber dicho eso, porque es mi historial médico y él no puede ir pregonándolo por ahí. No me importa que lo haya hecho, porque creo que lo soltó de forma inconsciente. Lo que me fastidió es que él se hiciera el loco. Tú ya sabías cuál era el motivo por el que no me podía quedar embarazada de forma natural, entre comillas, porque sí puede pasar".

La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta que descubrió un problema en el útero gracias a una visita al ginecológico cuando intentaba ser madre junto a Lester. “Son problemas que sufren un montón de personas, no soy la única. No es infertilidad, soy fértil”, añade. La canaria explica que su útero “es totalmente normal, pero está como dividido en dos y al revés”. “Nací un poco defectuosa”, dice entre risas.

Marta Peñate tiene claro que uno de sus grandes sueños es convertirse en madre por lo que no dudaría en recurrir a técnicas como la inseminación artificial o fecundación in vitro. “Yo quiero tener un hijo, a lo mejor no es el momento porque no tengo mi vida encauzada, pero yo tendría un hijo”, asegura. En este momento, la canaria aprovecha para lanzarle una pullita a su ex: “Seguramente tendría un esperma lento porque él no es que sea muy ágil mentalmente. Todo va relacionado”.

La canaria se encuentra disfrutando al máximo de sus primeros meses de romance con Tony Spina, rostro muy popular del mundo Mediaset y ex pareja de conocidas televisivas como Oriana Marzoli, Makoke o Mayka (‘LIDLT’). La flamante nueva pareja de novios ha celebrado recientemente su quinto mes juntos y lo han hecho por todo lo alto a través de las redes sociales. Tanto Marta como Tony son muy activos en Instagram donde cada día comparten detalles de su relación.