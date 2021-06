Marta Peñate, la exconcursante de La Isla de las Tentaciones, ha sorprendido a todo el mundo confesando un problema que sufre desde hace meses. Y es que, la joven ha sufrido una importante adicción a las drogas, y sobre ese episodio se ha confesado en 'Los Estados de Marta', a través del canal MtMad.

Marta Peñate (@_MartaGH16_) da un paso al frente y cuenta cómo superó su adicción a esta sustancia y cómo le cambiaba la vida 💪 https://t.co/iu2cGvLAZX pic.twitter.com/hgS4pWh0Rw — mtmad (@mtmad) June 10, 2021

"A raíz de esta historia, entenderéis muchas cosas. Siempre he sido una niña buena, nunca he hecho nada malo en mi vida. Me cuesta hablar del tema porque no es un tema que me guste tocar. Estaba en un internado y empezó con la marihuana a los 16 años. Mis compañeras me dieron a probar y me quedé como en otro mundo, como ida", arrancaba Marta Peñate.

"Para dormir lo necesitaba, me evadía de la realidad. Discutía con Lester y evadía los problemas así porque luego no los recordaba", comentaba Marta, que también dejó claro que no llegó a probar otro tipo de sustancia más allá de la marihuana.