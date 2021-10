Raquel del Rosario ha vivido el peor momento de su vida.

La ex vocalista de 'El Sueño de Morfeo' ha compartido en su Instagram una extensa y desgarradora carta en la que, abiertamente, cuenta a sus seguidores cómo su vida cambió el pasado 26 de agosto.

Casi dos meses han pasado desde que la cantante grancanaria tuviese que enfrentarse a la que probablemente ha sido la escena y las horas más desgarradoras de toda su existencia.

Y es que no es para menos.

Raquel del Rosario subía a su perfil de la exitosa red social un texto en el que habló abiertamente del un trágico suceso que pudo haber acabado con la vida de uno de sus dos hijos.

Del Rosario, natural de Teror, confesó ante sus más de 200 mil seguidores de Instagram que, aquella fatídica mañana de verano, su hijo Mael, de 5 años, fue víctima de un furibundo ataque de un puma en su propia casa.

La cantante y su marido, junto a sus dos hijos, Mael y Leo, llevan años viviendo en California, lugar en el que se produjo la desesperante escena que, sin duda, ha marcado un antes y un después en la vida de la terorense.

"Unos milímetros más y no lo hubiese logrado"

A través de dos emotivos post en Instagram, con todo lujo de detalles, la canaria contó cómo ocurrieron los desesperantes hechos y cómo vivió ella las horas posteriores al ataque del animal hacia el mayor de sus hijos.

"Mami, voy al árbol a buscar fruta”, me dijo en el jardín. El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme". Así comienza la desgarradora misiva de Raquel en la que se abre en canal para hablar del terrorífico ataque que casi le cuesta la vida a su hijo.

"Un puma se había avalanzado sobre el y lo hería ferozmente con sus zarpas. Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender como atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima", reza la carta que acompaña a unas tiernas fotos de la artista con su hijo.

"Mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo. Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído", escribe.

“Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre", me dijo después de dejarle un recipiente con agua en la puerta a modo de disculpa. Sin palabras", recuerda en la emocionante carta Raquel.

Ahora, la cantante ha reconocido la grandísima labor de las fuerzas de seguridad de California, las cuales ayudaron a Raquel y a su familia durante el escalofriante suceso. Además, la vocalista confesó que, en su jardín, encontraron dos pumas más tras el suceso que resultaron ser el hermano y la madre del puma que resultó abatido tras atacar a Mael.

La propia Raquel se ha encargado de compartir que, pese a no estar de acuerdo con sacrificar al animal, "siguiendo el protocolo que dicta la ley de California, se vieron obligados a sacrificarlo. Nos hubiese gustado y me consta que a ellos también, que el desenlace con respecto al animal hubiese sido otro, pero esa decisión no nos correspondía a nosotros".