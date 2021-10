La cantante grancanaria, Raquel del Rosario, dejó a millones de personas de piedra al contar la escalofriante experiencia que tuvo que vivir el pasado mes de agosto cuando un puma atacó a su hijo Mael, de 5 años de edad, en el jardín de su casa en California.

La de Teror contó lo ocurrido con toda clase de detalles, en el que expuso la gravedad de las heridas de su hijo, tras el ataque del felino y de cómo vivió el momento en el que el menor estuvo cerca de la muerte.

Desde entonces, la vocalista de El Sueño de Morfeo ha recibido palabras de admiración, amor y respeto, pero también muchas preguntas. La canaria no dudó en contestarlas y contar más detalles sobre la historia que no ha pasado para nada desapercibida.

"Gracias por todo el amor", comenzó diciendo la representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2013, a través de sus redes sociales.

La artista ha querido dejar claro que lo ocurrido, no es en algo habitual. "Los pumas son parte de la fauna salvaje de California. Es muy poco común que se adentren en zonas residenciales y también que ataquen. En el condado de Los Ángeles no había habido un ataque a humanos desde los años 90. Tengo vecinos que llevan toda su vida viviendo en la montaña y nunca han visto uno ni en la distancia".

Los médicos aseguran que "la herida pudo haber sido mortal"

El puma tuvo que ser sacrificado, debido a las leyes de California. Las autoridades lo encontraron agazapado en el jardín horas después del incidente. "Tenía un año y comenzaba a independizarse de su madre. Pesaba 30 kilos", comenta. El hermano y la madre del felino atacante aparecieron horas más tarde en la zona. El primero "fue sedado, se le colocó un collar GPS y se le liberó en una zona cercana". "Su madre ya lo llevaba", ha añadido Raquel, que admite haber sentido la mirada de la mamá puma como algo muy personal.

Raquel del Rosario informa que, según la valoración de los médicos, la herida de Mael pudo haber sido mortal.

"Ha sido una cirugía plástica en la zona entre la barbilla y el cuello ya que quedó desgarrada. Los milímetros de los que hablaba el doctor eran hacia la garganta. Necesitó puntos de sutura en frente y varias zonas de la cabeza. Las heridas en brazos y espalda fueron superficiales afortunadamente", expone la intérprete.

"La decisión de mudarnos no ha sido a raíz de lo ocurrido, la tomamos hace meses. Y no, la culpa no es de vivir en California o vivir en el campo, la culpa no la tiene nadie. Aunque siempre necesitemos echársela a alguien. Lo que ha de sucedernos, sucederá: cruzando una calle en una gran ciudad o recogiendo fruta en nuestro jardín. Porque la vida se vale de experiencias independientemente del escenario", sentencia la música que ha compartido una foto en sus stories de Instagram de una mujer acompañada por un puma.

"El amor de una madre no tiene límites"

El piloto de Alpine, Fernando Alonso, volvió a demostrar la buena relación que mantiene con su ex. Ambos estuvieron casados entre 2006 y 2011 pero su amistad ha permanecido a lo largo de los años y prueba de ello es el cariño que desprenden sus palabras al contestar en la publicación con un emoji de una familia con dos niños y la cantante le contestó con un corazón.

La pareja del asturiano, Linda Morselli, compartió un Stories en su Instagram alabando la valentía de la cantante. "El amor de una madre no tiene límites. Toda mi admiración y respeto por esa grande Mujer, Madre y Fuerza de la Natura. Sin palabras. Un abrazo inmenso @raqueldelrosario", escribió la modelo. La cantante compartió la publicación de Linda y le dio las gracias. "Ella haciendo honor a su nombre. Te abrazo hermosa".