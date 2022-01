Se acabó el amor. El pasado domingo será uno de los días que Anabel Pantoja y el grancanario Omar Sánchez recordarán con especial tristeza.

Inesperada, sorprendente pero "un secreto a voces". Así es como el entorno de la sevillana y el canario definen la separación de la pareja solo cuatro meses después de contraer matrimonio en La Graciosa el pasado 1 de octubre y de varios años de relación.

Fue en el programa Viva la vida donde se confirmó la bomba que llevaba semanas a punto de detonar. Una amiga íntima de la joven, Raquel Bollo, fue la encargada de poner de manifiesto que la pareja ha decidido tomar caminos separados. "Yo desde el principio vi que iba a ser difícil, es igual que cuando ves a tu hijo su primera relación, que aunque esté enamorado, sabes que no va a funcionar. Cuando se fue a Gran Canaria a vivir también sabía que se iba a cansar " señaló Raquel sobre la nueva vida de la influencer en Gran Canaria.

Además, para añadir más leña al fuego, Kiko Matamoros fijó en el motivo principal de la ruptura la aparición de una tercera persona que podría haber hecho que Anabel Pantoja se replantease su futuro más inmediato. "Hay una tercera persona vinculada a Anabel Pantoja, un señor que se ha cruzado en la vida de Anabel y por el que ha perdido la cabeza", señaló Matamoros.

El hombre que habría robado el corazón de la colaboradora de Sálvame se llama Miguel Lordán, y ambos se habrían conocido en Madrid mientras la joven influencer hacía sus habituales entrenamientos personales para mantener su figura.

Desmentido a medias

La separación de la pareja llega después de que, hace unos meses, planease también la sombra de la infidelidad del grancanario a la sevillana. De hecho, en Sálvame se publicaron unos vídeos en los que Omar aparecía en actitud cariñosa con otra mujer que no era Anabel Pantoja. Unas imágenes que, lejos de separar a la pareja, todo apuntaba a que habían consolidado su unión.

Pasado este trance y con la confirmación de la separación, debido al revuelo que se ha generado, Anabel Pantoja ha roto su silencio para desmentir las informaciones vertidas sobre el fin de su relación con el surfista grancanario.

"Después de todas las informaciones dadas. Me veo obligada para no perjudicar a personas que tienen familia, trabajo y vida. Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja. Y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona", publicaba en su cuenta de Instagram.

Lo que ha resultado verdaderamente sorprendente es que, en el mensaje, la sevillana no desmiente al completo su crisis.