Almudena Cid es la mujer más buscada de la última semana.

La gimnasta se ha convertido en la gran damnificada después de hacerse pública hace unos meses su separación del presentador Christian Gálvez pero, los últimos movimientos del madrileño, han colocado a la joven en el disparadero y se ha visto superada por la presión.

Mientras la joven recibe el apoyo de sus seres queridos, quienes reconocen que la también actriz está devastada y rota de dolor por cómo se han ido colocando las cosas, el madrileño ha anunciado a bombo y platillo que está de nuevo enamorado y su nueva pareja es uno de los rostros más conocidos del universo Mediaset.

Sin tiempo para reaccionar y con esta desoladora noticia como plato fuerte de un divorcio que parecía que iba a ser de lo más amistoso, Almudena Cid ha sido pillada por Socialité en plena calle y, en las imágenes difundidas por el programa que presenta María Patiño, se puede ver a la joven muy nerviosa contándole a su amiga Melanie Olivares cómo ha sido la verdad de la sonada ruptura.

"Yo no sabía nada. Nos habíamos dado un espacio y ¿me dices esto?"

Visiblemente enfadada y con Melanie Olivares completamente estupefacta por lo que le estaba contando su amiga, Almudena descargó todo su dolor con su confidente y el equipo de transcripción del espacio de los fines de semana de Telecinco ha conseguido descubrir qué le contó la gimnasta a la actriz.

" “Yo no sabía nada. Le decía estate tranquilo, ten un poco de paciencia, date un año...Yo lo he ido acumulando ahí, ahí, ahí... No estaba siendo fácil porque yo estaba muy unida a él”, dice la muchacha mientras Olivares le escuchaba con atención.

Pero, Cid quiso dar un paso más allá y contó cómo se quedó al saber de la nueva relación del presentador. "“¡Lo dejamos! Y yo me quedé como... nos habíamos dado un espacio y me dices esto. O sea... me mandas un ramo de flores”", confesaba.