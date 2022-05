Amor Romeira ha compartido a través de sus redes sociales una traumática experiencia que le ha ocurrido en el centro de Madrid tras ser abordada por cuatro hombres mientras se dirigía a su domicilio en la capital.

La majorera, completamente devastada, ha contado este terrorífico suceso a sus seguidores de Instagram sin poder contener las lágrimas y reconocía haber vivido uno de los peores momentos de su vida.

Es muy poco habitual ver a la joven colaboradora de televisión tan abatida como se le puede ver en las diferentes historias que la canaria ha compartido con sus más de 400 mil seguidores de la mencionada red social.

Sin embargo, Romeira no ha podido evitar contarle a sus fans la inesperada y dolorosa situación que ha tenido que vivir mientras volvía a su domicilio tras haber estado disfrutando de la noche madrileña.

Sin parar de llorar, con un ataque de ansiedad y pánico, la majorera compartía de madrugada esta complicada situación que ella misma ha calificado de "violencia machista".

"¿A razón de qué me tienen que abordar CUATRO hombres por la calle?"

Amor Romeira comenzaba explicando cómo se encontraba y cómo había sucedido los hechos. "Esta es la realidad de como una llega a casa a las 4:15 con un ataque de ansiedad, de miedo, pánico", empezaba el texto que acompañaba a un fotografía de la 'influencer' envuelta en un mar de lágrimas.

"Todo porque me atreví a caminar cinco calles de la discoteca hasta su casa. Cinco calles que pensé que no eran nada, y que no me iba a pasar nada. ¿POR QUÉ ME IBA A PASAR ALGO? me dije. Llegando a la última calle me abordaron CUATRO tíos. Ey ey... y acento marroquí. Es lo único que escuche porque automáticamente pensé "NO BAJO POR AHÍ". Y giré a la otra calle que había un coche de limpieza y al fondo uno de policía con las luces encendidas. Fue tanto el miedo que sentí, que no fui capaz de verbalizar lo que me pasaba y sólo le dije al chico de la limpieza "¿Sabes si por aquí pasan taxis?", relata.

"Llegué a mi portal. Entró, y automáticamente rompo a llorar. He pasado mucho miedo y me culpo por no haber cogido un coche de la disco a casa. ME CULPO A MI. Porque el problema no es que yo como mujer no pueda ir caminado sola por la calle sea la hora que sea. El problema es que como se me ocurre hacerlo. Y encima con escote", proseguía.

"Lo que yo viví es VIOLENCIA MACHISTA. A razón de qué, me tienen que abordar CUATRO hombres por la calle? Para que? Por qué?. Tengo el cuerpo cortado, y no paro de llorar. Ojalá algún día podamos volver a casa sin miedo y sabiendo que no nos va a pasar nada", sentenciaba.