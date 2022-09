Lydia Lozano no está viviendo su mejor momento en lo que a la salud se refiere. La famosa periodista criada en Canarias, más concretamente en La Palma, comunicó que va a tener que operarse de urgencia tras sufrir unos fuertes dolores el fin de semana pasado. Tras acudir al centro médico, recibió la noticia: se tiene que operar de la octava vértebra, que se le ha roto.

"Me tienen que operar, llevo una racha, no paro de llorar desde que me lo dijeron ayer. No pude ir ayer a trabajar, me vine a urgencias, he estado todo el fin de semana en la cama. Llevo la del cuello, la mano rota y estoy echa una m***", comentaba Lozano ante los micrófonos de Sálvame, recordando que no es la primera vez últimamente que tiene algún problema de salud.

"Me han dicho que me he roto la vertebra 8 y como tengo osteoporosis se me ha pegado a la 7", explica apenada la periodista y comenta todo lo le han ido realizando estos días: "Me he hecho análisis, el electro, de todo". Después de la operación, y de estar hospitalizada dos días, le tocará un buen periodo de descanso y recuperación. "Me han dicho que me tome la recuperación muy enserio, tengo que andar mucho y que llevar un chaleco superincómodo".

Omar Suárez, reportero del programa de Telecinco que acudió al hospital donde le realizan las pruebas a Lozano, compartió algunos momentos con ella. "Cuando el médico le ha comenzado a explicar el procedimiento, le ha pedido que no le contara nada. Ya sabemos lo aprensiva que es para estas cosas. Lo único que ha pedido es que la seden al máximo para no enterarse de nada".

La periodista afirmó a la salida del hospital que será el jueves cuando tenga que ingresar para llevar a cabo la operación que tiene programada. No es la primera vez que sufre en esa zona del cuerpo, ya tuvo problemas en las cervicales y ahora en la espalda.