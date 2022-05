Cuatro ha estrenado un nuevo programa en el que intenta que algunas de las personalidades más famosas de nuestro país superen sus fobias.

Los miedos de, que así es como se llama el programa, ha enfrentado a Loles León, Elsa Anka, Mario Vaquerizo, Rosa Benito y Carlos Sobera, entre otros personajes, a sus mayores temores en este espacio que llega con el objetivo de levantar la audiencia en las noches de uno de los canales de Mediaset España.

Una de las personas que ha querido sumarse a esta renovadora a la par que que costosa experiencia ha sido Lydia Lozano. La colaboradora palmera ha protagonizado uno de los momentos más sobrecogedores del programa al enfrentarse a su fobia a las agujas y al ginecólogo.

Desde que supo cuáles eran las pruebas a las que tendría que hacer frente, la colaboradora de Sálvame no pudo contener las lágrimas y estuvo a punto de desmayarse por la presión del momento.

La doctora que la acompañaba en este proceso no entendía muy la reacción desmesurada de Lozano y, en ese momento, la periodista se remontó a su traumático y trágico accidente de tráfico en el que perdió a su entonces novio y por el que la comunicadora tuvo que pasar por el hospital debido a la gravedad del asunto.

Devastada

Mientras recordaba su dolorosa experiencia en el hospital, Lydia Lozano explicaba, por primera vez, cómo fue su paso por el hospital tras el accidente que sufrió. "Del momento quirófano tengo un poco trauma. Me empezaron a quitar los cristales de golpe. Vi la aguja entrar en la nariz sin anestesia ni nada. Hasta me desmayé", compartía Lydia apoyando en este suceso su miedo a las agujas.

Además, también reveló que esta situación le provocó un miedo extremo a los ginecólogos. "Hace tres años que no me hago una revisión en el ginecólogo. Sé que es una barbaridad. Me mandan mensajes hasta de la Comunidad de Madrid recordándomelo y no lo hago porque me da miedo”, reveló.