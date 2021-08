Sálvame ha vivido una de sus tardes más surrealistas en los 12 años que llevan en antena.

Tres de sus colaboradores más representativos volvían a pisar el plató del programa estrella de Telecinco después de haber disfrutado de sus merecidos días de vacaciones.

Anabel Pantoja, Kiko Matamoros y Lydia Lozano regresaban con las pilas cargadas y dispuestos a asumir esta nueva etapa del formato con todas las fuerzas posibles.

En este caso, Lydia Lozano se ha convertido en la protagonista involuntaria del programa tras soltar un comentario que ha dejado a todos sus compañeros completamente perplejos.

Recién llegada de sus vacaciones en Portugal, la dirección del programa le comentaba a la colaboradora que tenían en su poder unas comprometedoras imágenes de Lozano durante su retiro en el país vecino. Además, reconocían que tenían un audio que ponía a Lozano contra la espada y la pared puesto que el testimonio aseguraba que Lydia conduce de forma temeraria. "¿Qué es eso de ir a 120 km? Yo le piso porque si no te mueres en la carretera. Te quedas dormida" soltó la colaboradora ni corta ni perezosa mientras los compañeros se llevaban las manos a la cabeza.

Tras este inoportuno comentario de Lozano, la dirección de Sálvame decidió que la colaboradora realizase en directo un test de autoescuela para examinar a la protagonista del comentario y para comprobar si es una conductora modélica o no.

20 de 30 preguntas erróneas

Con la ayuda de un experto en seguridad y educación vial, Lydia abandonaba el plató acompañada por el experto para someterse, después de muchos años, al examen de conducir.

Antes de desvelar el resultado, Lydia Lozano reconocía que el examen le había salido mejor de lo esperado. "No sé qué tal me habrá salido, él me ha dicho que mejor de lo que pensaba", compartía la colaboradora.

La sorpresa ha sido mayúscula después de que se revelasen los resultados del que, con total probabilidad, podría ser uno de los peores exámenes de conducir de la historia.

Ante la atenta mirada de sus compañeros y de la propia Lydia, el experto abría el sobre y comunicaba el estrepitoso resultado: "Ha rozado el palo, ha fallado 20 preguntas de 30, cuando para aprobar solo se permite un máximo de tres fallos".

Lydia Lozano no podía creerse el resultado y sus compañeros pedían a la DGT la retirada del carnet de la colaboradora al considerarla un peligro para la seguridad vial.