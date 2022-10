Melody Santana ha vuelto a cargar contra Jesé Rodríguez después de que este la haya denunciado supuestamente. Así lo ha dado a entender la canaria en sus historias de Instagram con durísimos mensajes hacia su expareja. A pesar de que lleven más de diez años separados, la guerra entre los dos canarios sigue más viva que nunca.

“Que Dios te bendiga y te dé mucha suerte, porque todas las denuncias que he recibido por hacer daño y por inmaduro ardido se te volverán solas en contra. Tus apariencias me importan poco. Ahora sí vas a conocerme, porque a mí me puedes hacer lo que sea. Pero algo que dañe la mente de mis hijos no”, comenzaba Melody Santana en una clara alusión a Jesé Rodríguez.

Jesé Rodríguez vive actualmente una nueva aventura deportiva en Turquía con su actual pareja, Aurah Ruíz, y su hijo. Santana ha seguido atizando al jugador en instagram: ”me habían dicho que habías cambiado a peor y que te habías vuelto una mierda de persona. Ya de antes te sobraba la prepotencia, pero no tienes ni la mínima idea de que yo sí he cambiado”.

“No pongas a prueba a una madre que le vienen a intentar dañar con sus hijos y menos a mí, que siempre fui la de la fuerza mental. Me encantan este tipo de adversidades, porque así al menos doy una lección y te enseño a tener valores como persona", ha finalizado Santana.

De momento, Jesé Rodríguez no ha contestado a su ex pareja ni se ha pronunciado sobre una posible denuncia hacia ella. Este se ha convertido en el enésimo capítulo entre ambos canarios.