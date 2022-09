Jesé Rodríguez no está teniendo el sueño turco que esperaba. Más de 1.000 personas le recibieron allá por el pasado mes de junio en su llegada al recién ascendido Ankaragücü. El equipo de Ankara, capital del país, llegaba por fin a primera división y quería contentar y sorprender tanto a su afición como a sus rivales sacando un conejo de la chistera en el mercado. Apareció Jesé como opción después de que un mal final de temporada y unas peores declaraciones del extremo canario provocasen su salida de la UD Las Palmas.

Tras una pretemporada con la que se podía ser optimista (marcó un gol y tuvo buenas actuaciones), todo se giró con el comienzo del curso futbolístico. Ya en el primer partido, Jesé fue suplente y solo jugó 30 minutos en la segunda parte. Alguno esperaba que simplemente fuese un asunto baladí y que en el segundo partido ya sería titular indiscutible. Sin embargo, eso nunca llegó. Aún no ha jugado un partido oficial entero en Turquía.

Su equipo ha sido el colista de la competición durante semanas, sin ganar un solo partido y perderlo todo salvo un encuentro que terminó empatado, hasta hace unos días. Esto provocó el cambio del entrenador Mustafa Dalci y la llegada de un nuevo técnico, Omer Erdogan. Y aunque con él ha llegado la primera victoria de la temporada y ya no son últimos, Jesé Rodríguez ha perdido aún más protagonismo: 16 minutos contra el Besiktas, ni uno solo ante el Alanyaspor y 12 frente el Sivasspor.

La afición le quiere

La afición sigue en busca de una estrella que saque al equipo de los problemas. Y aún confían en que ese pueda ser Jesé. El actual entrenador, Erdogan, está recibiendo muchas críticas por este tema aunque ha sido con él cuando ha llegado la primera victoria del equipo en primera división.

Jesé aún no ha hecho ningún tipo de declaraciones al respecto pero el Diario AS asegura que el míster habría hablado con el jugador para explicarle la razón de su poca participación: físicamente aún no lo ve al 100%. Jesé no compartiría esa opinión.

Puede empezar a haber cierta fricción entre ambas partes. Otra de las razones que puede hacer tomar esta decisión a Erdogan es la poca implicación defensiva del grancanario.